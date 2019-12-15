【運動公社】奧斯爾聲援維吾爾人再涉政治風波　拆解事件三大疑問

對於奧斯爾聲援維吾爾族人反抗中共「再教育營」政策，一般人有以下的疑惑，本文嘗試逐一解答：

一、奧斯爾是土耳其裔人，這身份跟維吾爾族有甚麼關係？ 二、奧斯爾是不是支持新疆獨立？ 三、奧斯爾與土耳其獨裁者埃多安關係親密，二人的關係會否與他的主張有所抵觸？

奧斯爾與大土耳其主義

眾所週知奧斯爾既是一位穆斯林，亦是土耳其裔人，而土耳其人和維吾爾族系出同源。上述兩項背景，促成奧斯爾聲援維吾爾人，同時也是所謂大土耳其主義的緣起。

作為新疆的原住民，維吾爾族在人種和語言方面都是跟土耳其同屬於突厥語族。在中國的隋、唐兩朝，突厥一度興盛，衰落後其殘部向中亞、西亞活動，並於當地先後建立塞爾柱帝國、奧斯曼帝國，後者更成為橫跨歐亞的超級大國。另一方面，伊斯蘭教在公元10至15世紀在中亞和新疆地帶傳播，而奧斯曼帝國的國教正是伊斯蘭教。由於在語言文化、宗教上的淵源，19世紀時奧斯曼帝國一度出現所謂大土耳其主義學說——透過統一中亞、西亞的突厥人、壯大奧斯曼帝國或突厥語族的力量，抵禦俄羅斯和西方國家的影響力。故此，新疆或許是大土耳其主義藍圖的一部分，而土耳其正正是大土耳其主義的推動者。奧斯爾同情維吾爾族人，似乎是順理成章的事。

奧斯爾又涉及政治了。（路透社）

奧斯爾撐疆獨？

回應第二道問題，由於新疆分離主義者一度以「東突厥斯坦」一名指代新疆，而奧斯爾在發表撐維族人的文字裏，加上了東突厥斯坦的代表旗幟，因此國內輿論都普遍以為奧斯爾是疆獨支持者。但是，我們不能妄斷奧斯爾為疆獨支持者，因為他對維吾爾族的同情，亦有宗教上的理由（反對中共對穆斯林的政策）。回顧奧斯爾的文字，他是從宗教的角度去批評中共的政策，而不是從民族壓迫的角度回應，所以部分意見（甚至香港部分報章的頭條）上綱上線地形容奧斯爾是疆獨支持者，是有所偏頗的。

按圖放大：中國媒體、網民對奧斯爾貼文反應強烈

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再回應第三道問題。奧斯爾之友、土耳其總理埃多安，本身經常就新疆問題發言。例如在2009年新疆的維吾爾人大規模打殺漢人的七五事件，埃多安曾經狠批當局是「這形同漢人對維吾爾人進行種族滅絕」；今年2月，土耳其外交部發言人更譴責再教育營政策是「人類之恥」。但由於一帶一路政策和經貿的密切往來，埃多安經常彈出彈入，例如緊跟中共譴責恐怖主義活動，以及把將東土耳其斯坦伊斯蘭運動黨（簡稱東伊運）列為恐怖組織。如是者，奧斯爾本人的立場並不與埃多安掛勾，但是埃多安尚且不會赤裸裸支持疆獨，他本人亦肯定不會。

但奧斯爾的言論的確引起了很大的迴響。跟中共的權錢交易，令許多伊斯蘭國家在新疆問題上噤聲。而且由於意識形態上的分歧，伊斯蘭國家不介意跟中共合作，以回應西方國家的敵意和壓力。奧斯爾一言，可謂一石激起千重浪。

奧斯爾現時效力英格蘭超級足球聯賽球會阿仙奴，司職進攻中場。（路透社）

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