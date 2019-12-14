阿仙奴球星奧斯爾批評新疆穆斯林被迫害　惹中國球迷不滿燒球衣

土耳其裔阿仙奴球星奧斯爾（Mesut Özil，內地譯「厄齊爾」）近日在社交平台Twitter上發文，展示象徵東突厥斯坦及疆獨的「藍底星月旗」，並發文稱批評中國打壓及迫害新疆穆斯林，又不滿其他穆斯林國家至今視若無睹。 奧斯爾的言論在中國引起軒然大波，中國球迷紛紛表示要「割席」，甚至有人上載剪破及焚燒奧斯爾球衣的照片。 對此，阿仙奴在官方微博上發聲明，指奧斯爾的言論僅為個人觀點，阿仙奴一貫堅持不涉及政治的原則。

據了解，奧斯爾發文批評新疆穆斯林被嚴重打壓及迫害，「《古蘭經》被烈火焚毀，伊斯蘭的學校成為禁忌，穆斯林的先知與學者被屠殺殆盡，我們的兄弟正被送進集中營」。另一方面，奧斯爾又不滿其他穆斯林國家對事件一直噤聲，「傷痛留下的最深記憶，不僅來自於他們遭受的殘忍折磨，更來自穆斯林同胞的沉默」。

奧斯爾在社交平台上發文批評中國打壓及迫害新疆穆斯林。（網頁截圖）

全文焦點是最末段的「東突厥斯坦」標籤，以及奧斯爾所使用的背景圖案，就是象徵東突厥斯坦及疆獨的「藍旗」。

奧斯爾的言論引來大量中國球迷強烈反彈，紛紛表示要「割席」，「十年奧斯爾球迷，從今天開始說不再見，在國家前面無偶像」、「好好踢球不行嗎？涉及國家政治幹嘛？再見，再也不見！」、「國家主權不容侵犯」，甚至有人上載剪破及焚燒奧斯爾球衣的照片。中國多個網上平台、網站、體育頻道等，其後都先後表態會暫停與奧斯爾有關的活動，例如有虎撲體育、艾澤拉斯國家地理網站（NGA）、貼吧等。

+ 3 + 2

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦有發文回應奧斯爾的言論，「看到很多中國網友都在譴責奧斯爾，球迷們對他粉轉黑，我覺得這些實在是他自找的。相信這件事也會影響奧斯爾所在的阿仙奴在中國球迷眼中的形象」。

但胡錫進同時認為，雖然主張中國人對奧斯爾持蔑視態度及抵制，但無必要刻意為之，「咱們不能為這些事情『很生氣』。中國這麼大，發展起來了，除了招凰引鳳，也會招來幾只蒼蠅，咱們不能有『潔癖』，聽見幾聲蒼蠅嗡嗡叫，就在意得不得了」。

據《德國之聲》，奧斯爾是土耳其移民後代，在德國出生長大，是一名虔誠的穆斯林，曾前往麥加朝聖。在2018年俄羅斯世界盃之前，奧斯爾因為與被視為具有保守專制傾向的土耳其總統埃爾多安合影，並贈送對方寫有「我的總統」字樣的球衣而引起極大爭議。俄羅斯世界盃中，奧斯爾表現低迷，遭受批評。他在比賽結束後，連續發佈多條Twitter，表示由於存在「種族主義和不受尊重」，當年身穿德國隊球衣的「光榮與激動」已經不復存在，因此他決定不再代表德國國家隊出戰。

（綜合報道）