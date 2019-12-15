【英超】不滿奧斯爾撐維吾爾人　中央電視台取消阿仙奴鬥曼城直播

阿仙奴中場球星奧斯爾（Mesut Ozil）近日公開呼籲回教社會，多點關注新疆人權問題，中國上至政府，下至人民排山倒海指摘奧斯爾多管閒事。 中國《中央電視台》抽起周一（16日）凌晨阿仙奴主場對曼城的比賽，當作是對奧斯爾的「報復」。

奧斯爾周五（13日）在Twitter貼文，以象徵東突厥斯坦獨立運動的藍底星月旗為底，內容談到新疆維爾吾人遭受嚴厲打壓。奧斯爾在帖文以「東突厥人」形容在中國的維吾爾人，指他們「正在對抗意欲把他們分離於宗教的人」。

土耳其近日有人民聚集聲援奧斯爾。（路透社）

奧斯爾一向敢於就政治發聲。（路透社）

他指那些人焚燒《可蘭經》，關閉清真寺與學校、殺人、更強逼維吾爾進入教育營，安排他們的家人與中國人同住，女性被迫與中國男子結婚。他進而譴責穆斯林國家對此視若無睹，「保持沉默，不會發聲，遺棄這批人。他們知不知道，允許迫害，本身就是迫害？」

中央電視台取消直播阿仙奴對曼城。（路透社）

根據英超微博表示，今周重頭戲阿仙奴主場大戰曼城本來由網絡電視台「PP體育」及央視CCTV5同步直播，但事件發生之後，兩台一起取消了直播，並一同重播周日（15日）晚上10點狼隊對熱刺的賽事。香港球迷可透過收費電視台觀看直播，至於中國的阿仙奴及曼城球迷如何睇直播為愛隊打氣，就不得而知了。

本周英超賽程（按圖進入）