【英超】阿仙奴力邀阿迪達回巢任領隊　曼城開綠燈另有盤算

曼城副領隊阿迪達，近來常被外界拿來與兩支舊東家阿仙奴及愛華頓相提並論。情况近日見明朗，阿迪達看來情歸「兵工廠」。 英媒拍攝到阿仙奴兩名高層當地時間周一（16日）凌晨夜訪阿迪達的家，料洽商過檔成為阿仙奴領隊；阿迪達亦已向曼城報告正獲接洽。曼城的立場，盡現愛才之心。

英媒攝得阿仙奴行政總裁雲卡迪森（Vinai Venkatesham）及足球業務總監法米（Huss Fahmy）夜訪阿迪達位於曼徹斯特的住所，逗留兩小時離開，阿迪達亦已向曼城匯報與阿仙奴管理層接洽一事，並可能於當地時間星期一晚跟阿仙奴班主高安基家族見面。

阿迪達（右）與哥帥已超過3年，曼城視之為接班人。（路透社）

教練團重臣被撬，曼城看在眼裏，有不一樣的盤算。曼城認為，剛戰英超作客阿仙奴，阿仙奴有很多機會提出接洽阿迪達過檔，卻沒有表示。一日後在未有知會之下，便派出兩名高層私下接觸，做法難言滿意。不過，正如曼城領隊哥迪奧拿早前所言，球會不會阻止阿迪達過檔，甚至今後繼續留意阿迪達的表現。事關曼城銳意培養阿迪達為哥迪奧拿接班人，阿迪達蟬過別枝，就當出外磨練，他朝亦有可能回巢，成為「藍月亮」主帥。

阿仙奴前領隊雲格去年離任，有傳聞曾接觸阿迪達接手，最終聘用艾馬利。（路透社）

阿仙奴自上月底解僱前領隊艾馬利，由龍格保擔任看守領隊，但戰績持續低迷。龍格保「睇檔」5仗，只得1勝2和2負。