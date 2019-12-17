【F1】冼拿紀錄片終登陸Netflix　與制度抗爭　電影版的遺憾

望穿秋水，冼拿的紀錄片終於在Netflix上架，雖然電影版的剪接令筆者有點失望，但看到最後仍是感觸萬千。 （註：文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

這套名為《Senna》的紀錄片於2010年在鈴鹿賽車場推出特別場，其後於2010年在巴西正式上映，一年後在英國推出。電影版用了106分鐘去敘述冼拿一生，主力描述當年與死敵普魯斯（Alain Prost）的纏鬥，及與偏向普魯斯的國際汽車聯會（FIA）的抗爭。

無論是否冼拿迷，只要喜歡賽車，都應該看一看這名賽車傳奇的紀錄片。（資料圖片）

冼拿曾3奪世界冠軍。（資料圖片）

早前得知這套奪得多個電影大獎的大作會於Netflix上架，高興得與另一名喜歡賽車的同事分享，上個星期一（9日）等到凌晨，再等之下已經是星期日，本身已想去信Netflix投訴，問他們的「星期一」是木星的星期一，還是土星的星期一之際，昨日（16日）終於上架了，收工回家即時「坐定定」觀看，但版本上的差異卻令到筆者有點失望。

電影版少了當時曾貼身追訪冼拿記者的自白，略嫌美中不足。（網上圖片）

記者自白導航的重要性

106分鐘要敘述一個偉大運動員的一生本身十分困難，當時貼身追訪冼拿的記者在這套紀錄片十分重要，但電影版只留下一些他們對事件的陳述，並以錄音形式放在比賽或冼拿生活的片段之中，令到節奏及感覺有點奇怪。

為什麼會有這種感覺？因為還有另一個版本……

冼拿終年34歲，令到全球震驚全球。（Getty Images）

相信不少車迷都會知道，其實有一個長達162分鐘的加長版，中間有不少記者及車壇中人的自白，如麥拿侖時任車隊主席丹尼斯（Ron Dennis）及著名賽車記者Richard Williams。

他們說出自己對冼拿在人生不同階段的印象時，起了引導觀眾的作用，令到整套紀錄片更加流暢。而且，普魯斯受訪自辯的訪問片更是紀錄片中一大賣點，可是在電影版中都被剪走，使得時序有「點對點地跳前」的混亂感覺。

冼拿與普魯斯之間的鬥爭扣人心弦。（網上圖片）

車迷不能錯過的影片

雖然加長版亦有刻意營造「英雄冼拿Vs惡霸普魯斯」的感覺，但不擅玩政治遊戲的冼拿當時遭到FIA的壓迫，攻於心計的普魯斯利用自己與時任FIA主席巴里斯達（Jean-Marie Balestre）的關係圖利，都是不爭的事實，加上現時社會形勢，更令人同仇敵愾。冼拿對受到不公平對待的做法，那份埋首苦幹以行動代表說話的毅力，筆者認為堅持到底這一點，值得不少人學習。

雖然電影版有其不足之處，但到最後敘述冼拿去世（早己是歷史，不算劇透吧）的時候，我仍是忍不住熱淚盈眶。筆者強烈推薦未看這套中文名譯作《永遠的車神──冼拿》的讀者看加長版（有心找一定找到，懇請尊重知識產權），但先看Netflix現有的電影版亦無妨。

作為賽車迷，你不可以錯過《Senna》。作為F1迷，你一定不可以錯過《Senna》。作為冼拿迷，你絕對不可以錯過《Senna》。