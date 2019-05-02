【F1】冼拿以痛換來的光榮　1991年首奪巴西站感動全國

冼拿，說起這個名字，很多車迷都會直接將他與「車神」二字掛勾。 在F1賽場上逢車過車，這名比任何人都快的巴西車手，卻要等到1991年，才於「主場」巴西站首次贏車。 那一年的冼拿狀態大勇，但巴西站過程極度艱辛，壞波箱、抽筋、發燒，平常人早就退出了。 不過他卻堅持下來，告訴大家什麼是「堅持就是勝利」，他就是「永遠的車神」冼拿。

冼拿在排位賽奪得排頭位資格，讓人認為1991年的巴西站非冼拿莫屬。正當大家都以為冼拿奪標「話咁易」時，這位巴西車神的勝利全憑自己努力得來。

衛冕車手冠軍的冼拿在開幕戰美國站先拔頭籌，巴西站未開始前就已經被視為冼拿囊中物。由1984年起，冼拿一直都無法在自己家鄉奪冠，91年前最佳成績就是在1986年效力蓮花車隊得到亞軍。

冼拿於1991年終於守得雲開見月明。（Getty Images）

當年巴西政局不穩、經濟差，國民都期望在冼拿身上得到喜悅，或令冼拿承受更多壓力。

正賽一開始，冼拿完美的起步讓他慢慢拉開一眾勁敵，如文素、阿萊斯、保魯斯等人的距離。不過，當年效力威廉士的文素開始追擊，幸好到第26圈入Pit時，用了足足14秒才重新回到賽道，就算在冼拿進站換胎後，文素仍落後7秒。

冼拿在巴西站奪得排頭位資格。（Getty Images）

原以為輕鬆奪標，但賽事去到尾段卻處處與冼拿作對。（Getty Images）

神乎其技的操控技術

當年威廉士賽車戰力不亞於麥拿侖，文素仍是大有機會追上冼拿，但在第50圈因爆胎要再度入Pit，令到文素奪標的機會大大減低，到第61圈更退出比賽。最大勁敵「上岸」，巴西站可謂已是冼拿志在必得，但卻在這個時候，冼拿的麥拿侖MP4/6卻發生故障，3波及5波都不能使用，令到巴西車神要用6波頂到尾，在一些慢速及中速彎，更會有死火危機。

冼拿速度減慢，令到文素隊友帕特雷斯慢慢追上，天更開始下起雨來，令到戰車更難以控制，眼見優勢逐漸消失，難道上天就不讓冼拿在自己家鄉為國民帶來一點快樂嗎？「賽車之神」沒有放棄冼拿，意大利車手帕特雷斯亦受波箱問題影響，未能再迫近一步。冼拿最後以2.9秒之差奪標，完場後在無線電只聽見冼拿的狂呼，痛與快樂的呼叫聲，堅持到底讓他終於在巴西站揚威。

冼拿堅持到最後，用盡最後一分力去舉起獎盃，讓巴西國民感到喜悅。（Getty Images）

堅持捧盃成為經典畫面

為了駕馭「受傷」的戰車，冼拿出現抽筋、發燒等問題，衝過終點後很快就停下來。工作人員除下其頭盔後，只見到冼拿筋疲力盡的樣子。他不能自行落車，要由工作人員幫忙下落車、上醫療車。上頒獎台時，冼拿基本已無力捧盃，但他卻動用最後一絲氣力，在一眾入場的巴西國民面前高舉冠軍獎盃。

冼拿的堅持，無比的鬥志，讓巴西國民在苦難之中找到慰藉，在場外亦為善不甘後人，為讓國內貧苦兒童得到升學機會，到1994年Imola站意外喪生前，私底下捐了過千萬美元（更有指近2億美元）。家屬在他離世後以他名義成立基金，繼續車神遺志，巴西車神英魂不滅。

冼拿最終在1991年衛冕車手冠軍。（Getty Images）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁