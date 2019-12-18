【東亞錦標賽．直擊】唐建文為球迷痛哭　黃洋望兩年後再戰中日韓

東亞足球錦標賽決賽周今日（18日）煞科，成為香港球迷焦點的「港中大戰」，終以香港0：2告負落幕。港隊眾將都顯得相當失望，部份球員如唐建文及徐宏傑賽後不禁淚灑球場。 縱使沒有夢想中的圓滿結局，但今天過百香港球迷在現場堅定的支持、響亮的歌聲，不單令老大哥如黃洋及唐建文堅守信念、更成為一眾年輕球員未來繼續為香港而戰的動力。 香港01記者袁志浩、吳浩然、高詩琦釜山直擊

比賽踏入補時階段，香港隊仍落後中國隊兩球，場上球員拼命想爭取入球。此時，接近中國球迷區域的看台上，傳來一把響亮而堅定的聲音：「繼續堅持呀香港隊，就算輸都繼續支持你哋呀！」

香港終究是輸了。賽後，球員在今次東亞錦標賽第3次、也是最後一次跨過廣告板，向遠道而來的球迷拍掌，眼神中滿是失望、愧疚；球迷群卻沒有罵聲，只有歌聲及打氣聲。在看台上跟球迷周旋全場的韓國保安，阻止了隊長黃洋接近球迷，球員只好轉身離去。唐建文走開了，卻又忍不住回首看這群隨港隊走遍各地的球迷，隊友輕輕環着他的肩，他才又轉身，卻是不住落淚；徐宏傑也一樣，在一旁不住拭淚，滿是不甘心。

東亞錦標賽．港中大戰：唐建文賽後為球迷痛哭。（高詩琦攝）

球迷堅定支持 港將哭成淚人（按圖進入）

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眼淚源於球迷堅定支持 「之後未必再有」

受訪之時，唐文的情緒已平復，一度開玩笑說「無喊」，但談及賽後的淚水，他解釋道：「來到這裏，有很大期望拿到成績回去，球迷也對我們有點期望，但最後真的失望⋯⋯」賽前曾稱希望守護香港的他，對自己未能實現承諾，再一次說：「好失望。」

唐建文淚腺失控的一刻，源於聽到球迷的歌聲、還看到無數堅定的眼神，着他不住回首觀看：「他們的眼神好堅定地告訴我們，他們還會支持香港隊⋯⋯我想在這氣氛、在這角度親眼看着球迷，因為之後未必再有⋯⋯我不知道自己還能踢多久。在這角度，我想多看一點。」

他認為球迷的打氣聲，不止能在今天推動場上球員，「有些事在我們現在老一輩未做到，但當每場都打氣，就會感染到下一代，我相信他們會做到。好感謝他們，你們的打氣會令香港隊成長，大家一起成長一起建立，會十分美好。」

東亞錦標賽．港中大戰：「不知自己還能踢多久」的老將唐建文，賽後激動落淚。（高詩琦攝）

從去年3月，34歲才首次代表香港踢國際賽，從後備踢到正選、再到實現了在主場作賽、贏波的願望，快將35歲的唐建文坦言，未曾預料過會獲得這一切，「唐文」未斷言自己是最後一次代表香港，只道決定權在教練身上，自己會繼續準備身體狀態，但他亦對後備快速成長感到欣慰：「見到自己隊的年輕球員進步得好快，越來越有信心，好開心見到他們成長得如此快速。」

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東亞錦標賽．港中大戰：隊長黃洋希望兩年後下一屆賽事港足有機會再次出陣。（高詩琦攝）

已36歲的隊長黃洋首次參加、也可能是最後一次參加東亞錦標賽，他不禁嘆口氣道：「我遲了，始終在這年紀才體驗到這級數的比賽，有點遺憾，若再年輕一點去踢這比賽，可以吸收更多經驗和成長。」

但他認為，對於年輕球員來說，東亞錦標賽是成長的大好機會，希望港隊下屆可繼續參賽：「這賽事周期較短，兩年已一屆，希望下屆還能打入決賽周，讓更多年輕球員能好好體驗高質素的比賽。」