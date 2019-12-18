【東亞錦標賽．直擊】在韓中國人　巨型橫幅撐香港：我做正義事情

東亞足球錦標賽決賽周煞科日，頭場的「港中大戰」無關爭標，卻引來大量目光。逾百香港球迷賽前聲勢浩大地操入球場。集合之時，有在韓中國人攜自製標語，印上抗爭字句及死因成謎的陳彥霖頭像，支持香港市民：「我們支持香港人民、支持香港足球隊，我們是來自大陸的！」 香港01記者袁志浩、吳浩然、高詩琦釜山直擊

逾百香港球迷今午2時45分，準時在地鐵站集合，列隊步行到球場，沿途高呼香港隊打氣口號，亦有人呼喊抗爭口號。集合之時，有一名手持「中國不等於中共」的女子出現，同行兩名男子則展示出一面約10米乘10米的橫幅，上面寫上「一切都是剛剛開始」、「原（願）榮光歸香港」，亦有在反修例運動期間，離世少女陳彥霖的頭像。

居韓中國人張東華拉起橫額，自稱是來韓十年的中國人，支持香港。（高詩琦攝）

該名女子名叫張東華，表示自己是來韓10年的中國人，「中國大陸的生存環境太惡劣，生存不下去，所以就過來了」。她向在場香港媒體表示：「媒體的話你要替我們報道，我們中國人不代表是中國共產黨，我們中國人的想法，共產黨不能代替，我們有自己的想法。」她直言支持香港人抗爭，「我是支持香港人民，香港人民要自由要選票，沒有什麼不對的呀，民主國家都是這樣，獨裁國家才不容許這樣」。她又指在大陸沒有反抗的餘地，「然後強力鎮壓維穩，香港的一切在大陸每天都發生，這一點都不奇怪。」

香港球迷賽前拉起區旗。（高詩琦攝）

有球迷披上區旗。（高詩琦攝）

記者問及為何使用陳彥霖頭像，她表示：「這個女孩子是在反送中運動中被害死的，被共產黨政府害死的，想要替她抱不平，因為我們家裏都有孩子，這麼大的孩子還這麼青春，就被他們又輪姦又強姦的弄死了，我覺得我們應該站出來說話、我們應該站出來說話。」而她會否擔心自己發言，會因而受壓，她則直言：「我是做正義的事情，我是做對的事情，我不怕他們！」

中文標語在釜山街頭出現。（高詩琦攝）

大批香港球迷在場外叫口號，有人戴上口罩。（高詩琦攝）

今仗賽前安檢明顯更為嚴密，在香港球迷魚貫入場後，約20至30名韓國警察出現戒備。港迷入場時，除仔細檢查所有有文字的橫額及頸巾，保安亦要求逐層檢查球迷的衣服，遇有政治標語的需先寄放才可入場。場內約有廿名中國球迷，與香港球迷分別安排到兩邊龍門後觀戰，相距極遠。