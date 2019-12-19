【奧斯爾風波】雲格為奧斯爾事件開腔　科隆擱置中國合作計劃

奧斯爾早前在社交網站發表有關東突厥獨立運動的言論，貼文一出便引起軒然大波。阿仙奴前主帥雲格亦就此事回應。 另外，德國球隊科隆宣布停止在中國進行的青年足球學院計劃，科隆的管理層就表示，向極權及獨裁主義說「不」。

奧斯爾早前在社交網站發聲，批評中國打壓新疆維吾爾人，言論一出立即便引起極大回響，阿仙奴方面隨即透過微博澄清與球隊的立場無關，中央電視台更即時抽起上周阿仙奴鬥曼城的直播。

曾經與奧斯爾在阿仙奴共事的前領隊雲格，在英國傳媒《BBC》的訪問中表示，奧斯爾應為個人的言論負責任，「奧斯爾並非阿仙奴的發言人，他的言論並不代表阿仙奴的立場，當然他擁有言論自由，並表達他的意見，但他必須為言論負責。」

阿仙奴前主帥雲格與奧斯爾曾經共事，「雲爺爺」亦表示他擁有言論自由。（資料圖片）

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另外，來自德甲的科隆在當地時間周三（18日）透過官方網站公布，叫停原先在中國進行的青年足球學院計劃，而科隆管理層的其中一員Stefan Müller-Römer，向當地報章《Kölner Stadt-Anzeiger》透露，因為不能支持極權及獨裁主義，所以抽起一切在中國的計劃，「我明白德國有不少事情與中國有關係，但在足球上我們不需要依賴他，中國近20年對人權的嚴重踐踏，是我們決定離開中國市場的主因，因為有些事情比金錢更重要，我們並不能支持這個極權及獨裁主義的國家。」

科隆透過官方網站公布暫停與中國的合作計劃。（科隆官方網站截圖）