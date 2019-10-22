【英超】阿仙奴作客一球不敵錫菲聯　奧斯爾未被列入大名單

阿仙奴在今晨作客錫菲聯，上演英超今輪獨腳戲，但爆冷一球不敵主隊，聯賽5場不敗走勢告一段落，並跌出聯賽榜前4位。

阿仙奴主帥艾馬利今仗派出小將沙卡及韋洛克，在前線協助奧巴美揚及尼高拉斯比比攻堅，而後備名單亦未出現中場大腦奧斯爾的名字。

兵工廠前線今仗未能製造太多具威脅攻勢，主隊錫菲聯在上半場30分鐘先開紀錄，左路一次角球攻勢，3名阿仙奴守衛在尾柱皆未能解圍，主隊的積奧干尼頭槌二傳予門前無人看管的賴斯莫薩特近射得手。今季在艾馬利麾下獲得不少機會的小將沙卡，及後在禁區與對手守衛有接觸後倒地，但球證認為該名小將「插水」，並向他出示黃牌警告。

錫菲聯的賴斯莫薩特無人看管下近射建功，一箭定江山。（路透社）

沙卡在對手禁區倒地，但球證認為他有「插水」之嫌，所以向他出示黃牌警告。（路透社）

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阿仙奴雖然全場錄得近七成控球率，惟全場中目標攻門寥寥可數，包括隊長格列沙加完半場前冷箭，比比下半場的罰球施射同樣未能射破錫菲聯門將甸恩軒達臣的十指關。阿仙奴最終在下半場未能平反敗局，作客以一球告負。

甸恩軒達臣再度力保不失，今季第4次為球隊保清白之身。（Getty Images）

作客戰績一般一直是兵工廠的「老毛病」，艾馬利今季仍未能對症下藥，除了揭幕戰擊敗紐卡素後，及後連續4場作客賽事未能取勝。

阿仙奴在英超史上4次造訪錫菲聯主場，但悉數未能取勝而回，今仗落敗後，聯賽5場不敗走勢告一段落，並以15分跌出前四，暫列第5名。

阿仙奴連續4場作客賽事未能全取3分，並跌出聯賽榜前4位。（Getty Images）

阿仙奴主帥艾馬利賽後表示球隊值得在今仗取分而回，「球隊在上半場在防守角球時失守，我認為防守時過於草率，使對手如此容易入球，錫菲聯在領先後在防守上做得相當好，即使我們全場製造不少機會，仍然未能平反敗局，我認為以今仗發揮而言，未能取得任何分數實屬可惜。」

主帥艾馬利認為球隊發揮值得取得分數。（Getty Images）

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