【港超聯】理文1球小勝東方升次席　茹子楠為失球落淚

東方龍獅今季大換血，一直被視為有機會問鼎聯賽冠軍的大熱門之一，惟這支傳統球隊周日（22日）作客「黑馬」理文，遭對方的顏樂楓以死球戰術攻入全場唯一入球，小將茹子楠也更因此入球而落淚。 雖然富力R&F在同日大炒標準流浪保持榜首位置，但理文跟富力同屬港超失分最少球隊，相信下半季有望挑戰該富豪球會的領先位置。

理文此役後防人腳不整，隊長列斯奧因傷休戰、外援迪奧高累積5黃停賽，加上東方借將謝朗軒、劉學銘因借用條款未克披甲，中路需由余煒廉夥拍陳銘剛，防中沙普夫也墮後，並由黃炎堃任右閘。「黃黑軍團」亦意外地收起賽前暫列神射手的尼迪利，僅以3位外援迎戰。至於東方陣容也輕微變動，台援陳浩瑋跟鍾偉強同時上陣，也起用21歲的茹子楠擔任進攻中場，配合慕沙跟艾華頓。

理文3日後將出戰高級組銀牌賽準決賽，今日先收起射手尼迪利，但另一位外援前鋒基華尼頓同樣表現活躍。（袁志浩攝）

理文死球戰術再奏效 顏樂楓「5+1」手勢慶祝

理文開賽初段佔優，以鄭兆均、亞哥斯達跟基華尼頓的跑動與入楔拉出空位製造機會。9分鐘基華尼頓左路個人突破，擺脫梁冠聰後勁射，惟遭葉鴻輝單手救出。企穩陣腳的東方23分鐘有茹子楠「執雞」中柱，但越位在先；此子稍後與艾華頓亦曾遠射，都未能威脅袁皓俊。

戰至上半場尾段出現爭議一幕，理文於右路近底線獲得罰球，由鄭兆均地波傳予禁區頂的顏樂楓撞射得手，領先1：0。這位中場也繼隊友余煒廉11月鬥傑志後，再於慶祝時高舉「5加1」手勢。

顏樂楓取得今季個人第2個入球，並高舉「5+1」手勢慶祝。（袁志浩攝）

茹子楠疑被攬跌致失球 激動投訴兼落淚

不過這入球也引起東方球員向球證激烈投訴，由於「黃黑軍團」今季多次以死球戰術破門，東方為此早有準備，但茹子楠欲衝向顏樂楓拆解其戰術時，疑被理文中堅余煒廉攬跌，令這位小將半場休息時一度痛哭，而投訴最終也無效。

+ 4 + 3 + 2

茹子楠（右一）因未能阻止球隊失球，半場時激動地向球證吳超覺投訴，並不禁落淚。（袁志浩攝）

換邊後東方先後以利馬及徐德帥入替，後者70分鐘開出右路罰球，迪高在無人看管下跳起，但僅僅頂斜。東方尾段多次以長傳轟炸理文，不過卻全被陳銘剛及沙普夫化解，結果理文以1：0小勝東方，全取3分。由於同日富力R&F憑林柱機、伊高沙托尼及迪布利等6名球員建功，以7：1大勝有巴辛破蛋的標準流浪，富力目前仍高踞榜首。少踢1場的理文以3分緊隨其後，東方則跌至第3位。