【港超聯】元朗悶和愉園兩敗俱傷　主帥陳文俊疑權力被削

因應香港隊參加東亞足球錦標賽，港超聯休戰接近兩周，至今日（21日）重燃戰火，由佳聯元朗跟愉園合演「榜尾大戰」。適逢「7.21元朗白衣人無差別襲擊」事件發生5個月，區內有公眾活動舉行，港鐵自下午1時起封閉元朗站，讓今仗入場人數較平日輕微下降，僅得608名觀眾撐場。 結果元朗跟愉園踢成0：0平手，前者繼續身陷護級旋渦下，有傳高層決定易帥，由助教法比奧取代陳文俊領軍，不過法比奧賽後否認有關消息。

元朗至今聯賽7戰未嘗一勝，「快活谷」也已錄得3個月不勝走勢。不過元朗在今戰稍為佔優，15分鐘由羅振庭右路策動攻勢，此子以速度壓過守衛後落底傳中，由遠柱的張樂民撞射，惟省中敵軍；其後皮球落在小禁區附近並產生混戰，鄭璟昊兩度施射，最後一腳勁射門框彈出。

元朗中場祖連奴上半場表現活躍，先後以頭槌、遠射跟罰球，惟全數都未能命中目標。愉園戰至42分鐘尋得僅有的機會，中鋒加維蘭轉身窩利抽射，卻遭葉嘉宇輕鬆接實，半場雙方互交白卷。

兩軍在這場「榜尾大戰」各得1分，雙方球員賽後甚為失望。（袁志浩攝）

葉嘉宇失誤 元朗險落後

葉嘉宇換邊後兩度創造驚險鏡頭，這位守門員接應隊友回傳，一度控甩腳讓皮球漏出底線。74分鐘，黎培基截得控球權後，因察覺葉嘉宇站得太出而笠射，不過最終射門也越門而去。元朗尾段換入中鋒辛坦拿，這位外援81分鐘接應曾至孝左路罰球跳頂，卻角度欠奉。完場前愉園右路斬中，葉嘉宇拍出不遠，後上的林毅東踏順狂抽，同樣無功而還。最終雙方以0：0言和，多踢一場的愉園反壓流浪升至第8位；元朗則排包尾。

鄭璟昊（左）勁射中楣，元朗上半場未能先開紀錄。（袁志浩攝）

法比奧否認換帥 惟陳文俊「零提場」

元朗上半季成績不濟，有消息指高層決定調動教練團位置，改由主教練陳文俊協助教練兼隊長法比奧執教。從今場可見，陳文俊在出場名單上雖仍屬主教練，惟整場賽事甚少站出技術指導區「提場」，角色反由守門員教練梁卓長取代。法比奧賽後受訪時，則否認有關傳聞，「沒有（誰取代誰）。我們是個教練團，彼此一直合作。球隊在踢法上有些許改變，會再以上季的5-4-1陣式迎敵，但這些都是我們一起下的決定。」

元朗守門員教練梁卓長不時於場邊提場，主教練陳文俊卻只一直坐於後備席上。（袁志浩攝）

法比奧（左）已年屆42歲，兼任球員、隊長及教練，依然有心有力。（袁志浩攝）

愉園物色外援前鋒

元朗過往成績雖未算最標青，但熱血踢法卻是最吸引球迷之處。不過球隊今場大部份時間控制球賽，卻遲遲未取得入球，甚有「老鼠拉龜」之勢。法比奧坦言球隊需要再加強埋門質素，也希望外援球員能推動小將進步。這位元朗隊長跟愉園主帥鮑家耀異口同聲地指出，明年1月19日雙方再交鋒，將是極其重要的一仗。

鮑家耀稱：「現在大家都咬住咬住，任何一隊取勝、逃離下游也不出奇。今場打和也不算是很壞的戰果，始終元朗4位外援均具備體能及技術，很難應付。」愉園前線目前僅得加維蘭這名中鋒，鮑sir透露會於季中添致外援射手，「球隊戰術以突擊為主，希望可簽入速度快，且把握能力強的球員，但這或要講彩數。」