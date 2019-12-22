【港超聯】李志堅未否認招攬盧卡斯　顏樂楓為慶祝動作解畫

港超聯上半季將近完結，冬季轉會窗會於明年1月2日重開，各路雄師也正為增兵作打算。冠忠南區早前有中鋒高美斯離隊，而日前傑志也跟射手盧卡斯結束賓主關係，兩名前鋒的去向引起球迷高度關注。 其中盧卡斯今日（22日）竟入場觀看東方龍獅跟理文的港超賽事，這位巴西外援是否有機會繼和富大埔後，跟現任東方主帥李志堅再續前緣？

前傑志前鋒盧卡斯，近日以私人原因離開「藍鳥」，有傳這位兩屆港超神射手因紀律問題離隊，也有指他將繼續在港超聯落班。今日東方龍獅作客理文，盧卡斯卻罕有地成為座上客，並坐於靠近東方球迷的一邊看台。

前傑志中鋒盧卡斯現身球場，坐於接近東方球迷區的一方觀賽。（袁志浩攝）

李志堅稱前線急需增兵 未否認盧卡斯加盟傳聞

賽後有傳媒問到東方主教練李志堅會否於季中增兵，他先反問記者：「你認為我們哪個位置最有需要？」東方全場14射7中，堅sir續指，解決把握力不足的問題是球隊燃眉之急，「我們經常創造出很多機會，卻一直沒法將球放入網窩，令我們踢得很辛苦。」



對於如盧卡斯這位擁有港超經驗，且能「即食」的中鋒，堅sir稱「一定會考慮」，「我們仍有冠軍要爭，這刻要找到能幫助球隊的球員，希望在1月作出變動、帶來衝擊。」

東方今場先後派出陳浩瑋、慕沙、艾華頓、利馬及徐德帥等進攻球員，卻沒法取得進帳。（袁志浩攝）

東方目前跟榜首的富力R&F同踢8場，但落後對方6分，堅sir認為此差距「話多唔多」，卻令爭標形勢變得被動。他表示球季仍有漫漫長路，相信球員會繼續爭取佳績，而最重要是於3日後的高級組銀牌4強前，及時調整心態應戰。

東方主教練李志堅指出，季中會增兵解決把握力不足的問題。（袁志浩攝）

顏樂楓解釋慶祝動作 入選港足抱平常心

至於以遠射助理文奠勝的顏樂楓，賽後笑言入球是「機緣巧合」。他也解釋慶祝動作「沒甚麼特別」，「只是抄余煒廉，見他做我就做，我也不知道是甚麼意思。」理文眾將在完場一刻興奮高呼，後備席的職球員更衝入球場慶祝，球隊現時升至聯賽榜次席，顏樂楓卻稱對爭逐聯賽錦標沒感到太大壓力，「球隊目標是踢好每一場，一步一步去做。這3分更重要是擊敗一支排名較高的球隊，在下場銀牌鬥大埔之前，對士氣有幫助。」

這位26歲中場上半季發揮平穩，他坦言對自己的功能更清晰，就是要「給予球隊穩定度」，並希望能延續表現。不過對於能否入選港足明年3場世界盃外圍賽的大軍名單，他則抱平常心，「表現好的話，港隊教練自然會留意、選擇，他沒選我也非我的錯，我的責任是要踢出最好的自己，結果不由我說了算，所以也沒給壓力自己。」

顏樂楓今季在陳曉明麾下發揮穩定，且能交出入球，是球隊成績甚佳的功臣。（袁志浩攝）