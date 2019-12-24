【足球】前韋斯咸領隊IG撐奧斯爾　呼籲外界關注新疆人權問題

阿仙奴中場奧斯爾（Mesut Ozil）近期公開呼籲回教社會，多點關注新疆人權問題，引來中國政府及人民的痛批及狙擊。 不過，總有人不怕強權勢要發聲到底，繼奧斯爾後，前韋斯咸領隊比歷（Slaven Bilic）於instagram發相，希望外界關注新疆人權問題。

奧斯爾早前在Twitter貼文，以象徵東突厥斯坦獨立運動的藍底星月旗為底，內容談到新疆維爾吾人遭受嚴厲打壓。奧斯爾在帖文以「東突厥人」形容在中國的維吾爾人，指他們「正在對抗意欲把他們分離於宗教的人」。

土耳其早前有人民聚集聲援奧斯爾。（路透社）

奧斯爾一向敢於就政治發聲。（路透社）

奧斯爾又指那些人焚燒《可蘭經》，關閉清真寺與學校、殺人、更強逼維吾爾進入教育營，安排他們的家人與中國人同住，女性被迫與中國男子結婚。他進而譴責穆斯林國家對此視若無睹，「保持沉默，不會發聲，遺棄這批人。他們知不知道，允許迫害，本身就是迫害？」

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比歷於IG聲援維吾爾人。（IG @slavenbilic68）

網絡電視台「PP體育」及央視CCTV5本來直播12月16日的阿仙奴主場大戰曼城，但奧斯爾事件發生之後，兩台一起取消了直播，一同重播周日（15日）晚上10點狼隊對熱刺的賽事。根據《ESPN》的消息指，中央電視台有望復播「拆禮物日」的阿仙奴對般尼茅夫賽事，但前題是奧斯爾不上陣，便會「解封」阿仙奴在中國直播的禁令。

比歷現為西布朗領隊。（IG @slavenbilic68）

比歷籲關注新疆人權問題

前韋斯咸領隊比歷周二（24日）於instagram亦發聲，寫道：「面對壓迫不能沉默！救救維吾爾人！」並附上圖片，諷刺中共壓迫維吾爾人，要他們噤聲。比歷今年2月被韋斯咸解僱，今夏上任西布朗的領隊，現時於聯賽排榜首，領先次席的列斯聯3分。