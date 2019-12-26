【體物寫志】美國製990　應該是當代少數還可講究手工的慢跑鞋

從1982年誕生開始，990就是New Balance百年歷史以來其中一款經典型號，不論各大品牌研發多少推陳出新的技術和科技，製作更多聯乘與話題，990依然在運動鞋時尚中找到一席之位； 當中的原因，除了它應用了當年革新80年代慢跑鞋的科技與外型，以及日後的時尚名人加持，經歷37年至今品牌堅持以高規格手工製鞋技藝製作990，在一個充斥着機器製作工業產品的時代，一雙依然涉及手工與匠人精神的鞋動鞋，當中的細節才令它經歷時代洪流依然無可取代。 是日拆禮物日，我選擇拆開本月再次復刻的元祖990，見識一下美製NB與別不同的魅力。

幾年前國際金融巨頭公司摩根士丹利（Morgan Stanley）已曾作出過一次預計，他們估計到了2023年，世界兩大運動品牌將有百分之二十的運動鞋可以透過不涉人手的全自動工廠生產，一雙新波鞋由零至上架的時間，比現在縮短百分之六十六。

使用更少時間、更低成本生產更大量商品，往往是所有企業夢寐以求，然而New Balance卻反其道而行，遠在美國總統特朗普提倡「美國商品美國生產」前幾十年，NB一直都有維持一定數量的鞋款於指定五所美國工廠生產的傳統，以比made in China高25%至35%的成本，涉及更多人手、更長時間的方式，生產990、993、996等中高價復古鞋款，看似是很不符合商業利益的不智決定；但事實上，追捧NB運動鞋的人多少都會知道，這家品牌的出品向來有一個「潛規則」，就是由中國、越南等東南亞廠線生產鞋款，都是廉價量大、手工要求亦不高的款式；真正的「上品」，反而是英製、美製的這些量少，卻更講求細膩手工與物料的經典款。當中的原因，全因品牌在商業收益的平衡之餘，亦不忘對該國本土工業的信心和自豪。

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990實物近賞

New Balance 990（曾柏熊攝）

+ 6 + 5 + 4

NB的全球行銷副總裁Chris Davis曾經公開表示過：「我們始終相信美國製造的運動鞋質量才是最好、材料也更好。因為我們有最好的員工隊伍，令產品更加優秀。」流水線的生產，製作出無數雙一式一樣的產品，固然完美，但有時候過份的完美，由機器取代人手的製作，卻又好像缺乏了人與人之間接觸的真實感，美製的NB鞋款正好填補了當代潮流對待運動鞋只求快、求新的態度；據品牌統計，生產NB運動鞋的員工，平均資歷都達13年，可以說大半生都在鑽研在製作這個品牌的鞋子之上。

由選擇皮革作切割剪裁、到全人手縫線、到鞋底與鞋身的貼合等，每一個步驟都是手工與經驗的體現，亦正因為每個人拿捏出的分寸多少有別，反而是人性當中的留白，體現「匠人」般精神，對待完美各有不同詮釋；正如強調更好材料的美製NB鞋款，很容易看得到鞋體皮革上的粗糙紋理，但事實上，原來只有皮膚破損的劣質皮革，才會塗上厚漆遮掩它的缺陷。高規格的皮革，方可如實地表現出粗糙的紋理。這種對待生產傳統的堅持，在主流崇尚速食文化的跨國運動鞋品牌中可謂極為罕見。

990是歷史上第一款定價達100美元的跑鞋。（網上圖片）

今年NB除了推出了新一代的990 V5外，亦在2020年前夕復刻了元祖的初代990；由1982年首次推出開始，它已因為搭配了當年新研發的Motion Control Device（M.C.D後跟穩定板），透過一枚U形保護膠穩定腳跟，以減低跑步時腳掌側翻的機率；中底部分採用上三層EVA物料結構，配以Vibram SuperFlex耐磨大底；以及將7、80年代流線型跑鞋的主流，扭轉成渾圓鞋身的慢跑鞋設計時尚。

種種因素，令品牌並自信為990作出突破100美元的定價，成為歷史上第一雙「破百」美元的跑鞋。在那個消費力遠不如現在的年代，依然無減它的吸引力，更成為經典。不變的，就是這個系列都無間斷地延續了美製傳統，直至今日，雖然990並非最先進的跑鞋，也沒有最破格的設計，卻因為尊重手藝的精神，保守了它從未為時代所遺棄的根本。