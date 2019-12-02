【體物寫志】輔助醫護人員爭分奪秒　關乎生死的「運動鞋」　

「First Aid！First Aid！」一句近月不時在街頭聽見的呼喚； 這半年來無數衝突場面中，我們都可以看見救護人員為救人而東奔西走，彰顯真正不問立場只望守護生命的專業態度； 所謂正義可不是開個記者會說幾句大義凜然的話就是事實，而是要透過真實行動才能贏得大眾的尊重與認同；最近Nike便首度推出了一款醫護人員專用的「運動鞋」，向一班真正英雄致敬。

自2004年開始，Nike便開始跟奧勒岡州波特蘭的Doernbecher兒童醫院合作，邀請該醫院的長期病患兒童參與波鞋設計，並將他們的幻想化為現實，製作年度的Doernbecher Freestyle系列作慈善形式發售。籌得的收益，都會捐給該醫院，作相關研究及兒童護理用途，幫助深受疾病之苦的兒童。15年之後，今年品牌的視角進一步由病患兒童本身，擴展至醫護人員，原因很簡單，無論醫生、護士、救護員都為照護病人而努力，但又有誰照顧他們呢？這樣的背景之下，Air Zoom Pulse就此誕生。

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每年度Nike都會跟Doernbecher兒童醫院合作，推出Doernbecher Freestyle系列作慈善形式發售。（品牌圖片）

醫護人員雖然值得尊重，但好像跟運動的形象又有點格格不入，事實真的如此嗎？

據Nike的統計，以一名護士為例，值班十數小時間平均會行走約6.5至8公里路，但坐下休息的時間，通常不會超過1小時。除了長時間站立外，不時還要應付突如其來的緊急狀況，東奔西跑的應付任何危急拯救狀況，每分每秒更不止像運動員般關乎成績，更可能涉及生死攸關的結果，故此一雙協助醫護人員維持良好的體能狀態的「運動鞋」，意義上比任何對升表現的鞋子都要嚴肅。

Air Zoom Pulse（品牌圖片）

Nike相關部門研發這款Air Zoom Pulse的時候，自然考慮到醫護人員日常會面對的狀況，並根據Doernbecher兒童醫院的實際應用作測試，才得出首款醫務人員的專用設計；例如它的中底緩震系統上採用了全掌橡膠和後跟的Zoom Air，柔軟的鞋體結構不但能快速穿脫，亦減少了長時間緊繃腳掌的不適感，適合長時間站立和走動用；加上它擁有提高平滑地表上抓地性能的特設坑紋，應付突然奔跑的場面；無鞋帶鞋面上則添上了防水的PU塗層，方便清洗救護過筐中沾上的藥劑、體液等等。

外底設計有抓緊平滑地表上的坑紋，應付突然奔跑緊急的場面。（品牌圖片）

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醫護人員專用的Air Zoom Pulse跟Doernbecher Freestyle系列一樣，所有收益都將捐贈給Doernbecher兒童醫院；首批鞋子共有6款配色，並將於12月7日於美國上架。至於香港會否有售，則容後公布了。