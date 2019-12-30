【足球】科蘭家鄉踢告別戰　蘇亞雷斯畀面登場串演守門員

曾效力港超聯球會傑志的烏拉圭球星科蘭，早前於舉行告別賽，邀請蘇亞雷斯等球星出席，而該名效力巴塞隆拿球星一展身手串演門將，並成功撲出科蘭的射門。

年屆40歲的烏拉圭球星科蘭（Diego Forlan），在今年8月時宣布掛靴，結束多年的職業球員生涯，而科蘭在上周六（28日）於家鄉烏拉圭蒙特維多（Montevideo）的世紀球場（Estadio Centenario）上演告別戰，由烏拉圭對國際朋友隊，當中包括華朗﹑列基美﹑甘比亞素及蘇亞雷斯亦有出席，結果兩軍打成6：6平手。

蘇亞雷斯今仗在下半場棄足用手，串演門將並成功撲出科蘭的射門。（Twitter截圖）

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與科蘭在烏拉圭國家隊合作多年的蘇亞雷斯，在今仗表演賽成為焦點，蘇亞雷斯在職業生涯中與守門員甚有淵源，在2010年世界盃白界線前以手擋走皮球，在今年的美洲國家盃中投訴對方門將犯手球，而他亦曾在球隊練習中充當門將，如今終有機會在賽事中一展身手。

蘇亞雷斯在今仗下半場串演門將，雖然有不少失誤，但他亦曾成功撲出「主人家」科蘭的射門。

曾經英格蘭﹑意大利﹑西班牙等地聯賽落班，效力曼聯﹑維拉利爾、馬德里體育會及國際米蘭等大球會的科蘭，在職業生涯獲獎無數，生涯後期更來港效力，加盟班霸傑志，並協助「藍鳥」奪得當季的聯賽錦標。科蘭在結束球員生涯後，將於明年執教家鄉勁旅彭拿路（Penarol），首度擔任球會領隊。