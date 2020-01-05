【西甲】武磊後備建功逼和10人巴塞　破巴塞大門亞洲人還有誰？

西甲的中資球隊愛斯賓奴，今季一直深陷護級漩渦，今季歇冬前，他們以18戰10分的劣績排榜尾，亦已9場不勝。 今晨在歇冬期結束後首戰，愛斯賓奴在主場迎戰榜首的巴塞隆拿，大概人人都預期他們會遭逢大敗，未料把握巴塞末段少踢一人下，竟有驚喜。

主場出戰的愛斯賓奴今季在聯賽戰績差得驚人，尤其在主場更是全部不勝；作客而來的巴塞隆拿則位居榜首，雖然客場戰績也不算理想，但外界普遍認為巴塞面對榜尾份子可輕鬆獲勝。

上半場主隊雖由大衛盧比斯施華在23分鐘先開紀錄，但巴塞到下半場由蘇亞雷斯及維達爾各建一功，反超前2：1，縱有法蘭基迪莊在75分鐘領紅被逐，巴塞仍看似可以全取3分。

蘇亞雷斯一度為巴塞隆拿反超愛斯賓奴。（Getty Images）

法蘭基迪莊（左二）領紅被逐，成為失分罪人。（Getty Images）

然而，在法蘭基迪莊被逐之前，愛斯賓奴主帥艾比拿度恰好調入了中國前鋒武磊，在多踢一人的優勢下，自希望把握僅餘希望嘗試搶分，而這調動在88分鐘成功了－－武磊在88分鐘接應馬迪亞斯華加斯直傳走空，在小禁區右側窄角度起腳射遠柱入網，助愛斯賓奴鎖定2：2的和局，成功在巴塞身上搶走1分。

武磊創下一紀錄 速度更勝美斯

雖然武磊的入球對西甲整個聯賽榜影響不大，愛斯賓奴和巴塞隆拿各得1分後，排名並沒有變動，不過「武球王」仍然創下一項紀錄－－首位攻破巴塞大門的中國球員，畢竟近年在歐洲頂級聯賽落班的中國球員寥寥可數，武磊能打破這紀錄也算難能可貴。

另外，上陣短短15分鐘的武磊在今仗亦造出一項數據，就是衝刺跑速達到全場最快的時速32.1公里，較位居次席、曾跑出時速31.4公里的美斯更快。

當然，在歐洲頂級聯賽中，許多球員衝刺時速高於35公里，例如李斯特城的占美華迪、曼城的利萊辛尼、巴黎聖日耳門的麥巴比等；與武磊同為亞洲球員的熱刺前鋒孫興慜，今季對般尼攻入的「千里單騎式」入球中，奔馳11.5秒期間的最高時速則為34.4公里。

曾攻破巴塞大門的日本球員：

愛斯賓奴對巴塞隆拿精華：按此觀看