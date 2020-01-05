【澳洲山火】芭迪宣布捐出全部獎金：希望為動物及災民出一分力

現時在網球女子單打世界排名第一的澳洲球手芭迪（Ashleigh Barty），正出戰布里斯班國際賽。 繼賽會及大批球員先後宣布為澳洲山火捐款後，23歲的芭迪今日（5日）亦宣布若勝出賽事，將捐出所有獎金。

芭迪今日（5日）在記者會上表示：「我與我的團隊和家人想了很久，嘗試想方設法去幫忙（受山火影響者），全國的板球員、網球員、高爾夫球員、足球員都想出了很好的辦法去幫忙」，她續道：「我們決定，我在布里斯班贏得的全部獎金，都會捐到紅十字會，去幫助受山火影響的家庭和人。」



布里斯班國際賽的冠軍獎金為36萬美元（約280萬港元），意味若芭迪勝出，她會將這筆錢全數捐出。芭迪已晉身次圈，賽事決賽將在下周日（12日）舉行。

芭迪在2019年奪得法國網球公開賽女單冠軍。（Getty Images）

芭迪進而補充：「現在我有能力去為野生動物、為人們出一分力，這很特別……網球是一項運動，但比起這，澳洲有更重要的事需要我們去關心，最重要的是澳洲人安全。」她指出，自己從飛機上看到火光及濃煙，大大地打擊了她，「最壞的事仍在發生。」



芭迪在2019年奪得法國網球公開賽冠軍，戰績不斷冒升，更登上世界排名第一，她亦是去年收入最高的職業網球員，全年獎金達到1640萬美元（約1.2億港元），而她亦樂於用豐厚獎金行善。上月底，芭迪曾造訪澳洲愛護動物協會（RSPCA），並捐出逾3萬美元（約23.3萬港元），協助受山火影響的動物。