【英足總盃】水晶宮球員頭撞對手　球證創歷史親看VAR改罰紅牌

英超今季引入VAR（視像助理裁判），令球員與球迷頗多牢騷。踏入新一年，情况或會有所改變。 足總盃水晶宮對打比郡，場內螢光幕現出VAR時間，球證沒有直接言聽計從，親自走到場邊「睇電視」，才同意改變原先判決，由黃轉紅。為英格蘭球證踏出一大步者，是季初曾惹爭議判決的奧利華（Michael Oliver）。

VAR原意幫助場內球證執法，但在英超實行半季毀多於譽，被抨擊變成代替執法。場內球證每因爭議判決而「收到Call」，便等候VAR發落，從未親自查看場邊電視再行判決。

米利禾積域（左 ）頭撞侯度史東（中），雖無引致受傷，但此風不可長。（路透社）

昨晚（5日）足總盃第三圈，水晶宮隊長米利禾積域（Luka MILIVOJEVIC）於下半場63分鐘頭頂打比郡中場侯度史東（Tom HUDDLESTONE），奧利華出示黃牌。此時，場內大螢幕打出VAR畫面表示正在檢查是否有「可致紅牌的暴力行為」。

英格蘭球證首次「睇電視」過程（點圖放大）：

奧利華最初向米利禾積域出示黃牌。（路透社）

當全場等候奧利華發落，奧利華踏出「歷史一步」，指向場邊螢光幕，示意觀看「巡邏影片」。看罷，奧利華更改判決，向米利禾積域出示紅牌，直接驅逐。打比郡以眾凌寡，守住上半場基斯馬田（Chris MARTIN）入球帶來的優勢，1：0晉級。重返英格蘭球壇的前國腳朗尼，繼續正選上陣兼打足全場。

今後出現同類畫面，球證可會花點時間親自審視？（路透社）

英超球證盲從VAR，半季下來惹人詬病，奧利華亦曾受抨擊。去年8月英超曼城主場2：2和熱刺，曼城前鋒加比爾捷西斯補時入球，但VAR指入球前，拿樸迪頂球不中卻犯手球。奧利華未有查看，直接改判入球無效，惹來捷西斯賽後投訴。英超球證會曾於去年11月開會檢討VAR執行情况，英超球會亦早有聲音要求容許球證自由查看場邊電視。但直至上一輪英超，仍未有球證親自檢視VAR再裁決。

打比郡作客淘汰英超水晶宮，領隊高古（中）與朗尼（右二）展歡顏。（Getty Images）

英足總盃第3圈部分戰果（按圖放大）