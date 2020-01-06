【英足總盃】莫拉建功助熱刺逼和米杜士堡　主帥活基治領軍赴熱刺

熱刺舊將活基治及羅比堅尼帶領英冠的米杜士堡，在英格蘭足總盃第3圈與舊東家熱刺交手，最終被盧卡斯莫拉頭槌建功追和1：1，將進行重賽再分高下，而兩名舊將將以對手身份重回熱刺主場。

由兩名熱刺舊將活基治（Jonathan Woodgate）及羅比堅尼（Robbie Keane）帶領的英冠球會米杜士堡，在足總盃第三圈主場「倒戈」鬥熱刺。哈利卡尼早前因腿筋撕裂而需要休息3個月，主帥摩連奴今仗派出孫興慜﹑迪利阿里及艾歷臣等主力強陣出擊，雖然熱刺全場錄得超過七成的控球率，並製造14次攻門，可惜反被主隊在下半場5分鐘，由艾殊利費查（Ashley Fletcher）接應長傳單刀建功，熱刺及後由盧卡斯莫拉頭槌得手，結果以1：1握手言和，並需要舉行重賽再決高下。

盧卡斯莫拉頂入追平一球，最終以1：1逼和米杜士堡。（路透社）

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熱刺在2008年捧走聯賽盃錦標後，至今12年來一直與錦標無緣，活基治與羅比堅尼當年是熱刺主力之一，而活基治更在加時攻入致勝一球，協助熱刺擊敗車路士。如今活基治已經是米杜士堡主帥，羅比堅尼則擔任助教，活基治在去年7月起領軍，曾經一度錄得聯賽10場不勝，球隊戰績最近漸有改善，去年12月至今僅得一敗。

摩連奴對該名熱刺舊將的領軍能力高度評價，表示米杜士堡充滿競爭力，在今仗給予他們十分多麻煩，而重賽時活基治將重返熱刺主場，將會得到球迷們的尊重，並指若果他帶領另一支球隊將有更強的競爭力。

活基治及羅比堅尼兩名熱刺舊將，與現任熱刺主帥摩連奴相擁。（路透社）

雖然米杜士堡曾經聯賽10場不勝，但主帥活基治帶領下，最近逐漸重回正軌。（Getty Images）

另一支倫敦「Big 6」球會車路士，在主場兩球輕取諾定咸森林，順利晉級第4圈，而車路士為慶祝球會首個錦標50周年，今仗披上一件復古版球衣，並利用當年的球會會徽，亦未有印上球員的名字。

車路士在今仗披起特別版球衣，並以兩球輕取諾定咸森林。（路透社）

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