【英超】曼城哥迪奧拿透露辛尼康復情況　未來數周可歸隊

曼城前線利萊辛尼（Leroy Sane）在社區盾對利物浦一仗膝蓋重傷，休息已經5個月，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）報告其康復進度。

辛尼在社區盾對利物浦時受傷，檢查後證實膝蓋十字韌帶撕裂。欠缺這名德國國腳在邊線製造威脅，曼城現時於英超落後榜首利物浦14分。養傷近半年，外界都關注辛尼復原進度及何時可以復出。

利萊辛尼於社區盾受傷。（Getty Images）

辛尼養傷已快半年。（Getty Images）

哥帥未提復出時間表

哥迪奧拿周二（7日）說：「我想他好得七七八八了，我兩日前才跟他交談過，他跟我說現時自己獨自操練，而且狀況十分好。」哥迪奧拿又指辛尼很快就可歸隊：「我想不用太多時間，他就可以回來跟我們一起操練，未來數周應該可以歸隊了。」不過，什麼時候可以復出，哥帥就未有提及。

哥迪奧拿指辛尼很快就可以重返一隊跟操。（Getty Images）

辛尼去季為曼城在各項比賽上陣47場，據足球資料庫《transfermarkt》記錄，23歲的他在這47場比賽錄得16球及18次助攻，可謂「藍月亮」奪得英超、足總盃及聯賽盃冠軍，助球隊成為「本土三冠王」的一大功臣。