沙迪奧文尼榮膺非洲足球先生　非洲最佳陣容英超佔6席

利物浦的塞內加爾翼鋒沙迪奧文尼，擊敗球會隊友穆罕默德沙拿及曼城的馬列斯，當選2019年非洲足球先生。在這年的非洲最佳陣容，英超球員亦佔了6席。

當地時間昨日（1月7日）在埃及洪加達（Hurghada）舉行的頒獎禮上，27歲的沙迪奧文尼踏上頒獎台，接過2019年非洲足球先生獎項。他上季助利物浦贏得歐聯冠軍，各項賽事攻入30球，他在今季亦取得15個入球，並帶領利物浦在英超遙遙領先。

文尼領獎時說：「我非常高興，十分自豪，足球是我的工作，我愛足球。我想多謝家人、國家隊、職員、足總及利物浦，這是我的大日子。」文尼擊敗了球會隊友埃及射手沙拿以及曼城翼鋒馬列斯，其中沙拿是過去兩屆非洲足球先生得主。這是自2002年的迪奧夫後，再有塞內加爾球員成為非洲足球先生。

2016年得主馬列斯要為曼城出戰聯賽盃，沒有到場，但他透過社交網站祝賀文尼，「恭喜沙迪奧得獎，這是你實至名歸的。很抱歉，我不能到場，但我開始為2020年的獎項努力，取得入球了！明年再見！」儘管沒有到場，但馬列斯代表阿爾及利亞對尼日利亞射入的罰球，當選年度非洲最佳入球。

馬列斯獲得最佳入球：

非洲最佳11人（按圖放大）：