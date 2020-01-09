【西超盃】巴塞遠征中東要適應環境　教練「想回到過去」

西班牙超級盃移師中東沙特阿拉伯城市吉達舉行，勞動4支前列球隊在季中長途跋涉，箇中原因顯而易見。 雖則「係人都估到」，但巴塞隆拿教練華維迪在準決賽賽前記者會，還是沒法忍耐，道出心底話，「為了收入，所以我們全都來了」。

巴塞隆拿將於本港時間明晨（10日）的西超盃準決賽對馬德里體育會，賽前於沙特聯賽球隊伊蒂哈德的訓練中心操練，主力球員如美斯、蘇亞雷斯、基沙文等均有出席。

沙特日夜溫差大，對遠道而來的西甲球員，適應需時。（路透社）

華維迪在操練後出席記者會，因司機去錯地方，遲了兩小時才開始。他坦言全隊都在適應沙特的天候與環境，「去年超級盃在丹吉爾（摩洛哥城市Tangier），今年更進一步」。西甲賽會與沙特簽定合作協議，每年價值達4000萬歐元。未來3年西超盃移師沙特舉行，令超級盃改頭換面。除了移師沙特，賽期由開季前變成季中，更由西甲冠軍與西班牙盃一場決高下，變成4隊的淘汰賽。歇冬後重開的西甲完成一輪後亦須讓路，今周末無賽事。

華維迪為何「頭痕」？（路透社）

華維迪作為教練已第5次應付西超盃，仍想回到過去：「如果他們讓我選擇，我傾向舊賽制，但這是西甲賽會決定。」勞師動眾，究其原因，是錢作怪。他說：「事實是足球變成一盤生意，生意就是談收入。所以我們全都來了。」

美斯（中）出席操練，但華維迪或會輪換不少副選球員上陣。（路透社）

華維迪續指西超盃本是賽季第一項錦標，標誌開季。「改制為觀眾帶來吸引的戲碼。四支好球隊對壘，很有趣，但從體育角度，我不清楚」，華維迪說。今仗勝方將於周一（13日）凌晨與皇家馬德里爭冠。