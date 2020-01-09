【西甲】新書爆美斯發短訊向哥迪奧拿抱怨　毀伊巴謙莫域巴塞仕途

伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）與哥迪奧拿（Pep Guardiola）不和已是人所共知的事，但多年來這故事未有停止，不時都會有新進展。近日一本名為《The Messi Mystery 》的新書推出，大爆當年伊巴與哥帥產生嫌隙，全因美斯（Lionel Messi）一個短訊。

哥迪奧拿上任成為巴塞隆拿主帥後，15個月內一口氣取得6個冠軍，但由體育記者Alex Juilard及Sebastian Fest合著的《The Messi Mystery》，卻指在外看來完美無瑕的巴塞，內裏卻是問題多多。

從國際米蘭簽得瑞典前鋒伊巴謙莫域，巴塞前線戰力更加可怕，但有一個人怏怏不樂，那正是「地上最強」的核心──美斯。

伊巴謙莫域只效力巴塞隆拿一季。（Getty Images）

有傳美斯因擔心伊巴會搶走其前鋒位置而感到不滿。（Getty Images）

書中指美斯未能與哥帥面對面就伊巴定位問題交談，選擇以短訊方式向哥迪奧拿說：「我認為自己在球隊內似乎已經不再重要，所以......」阿根廷球星未有將短訊打完，但字裏行間可見當時22歲的美斯心情有多低落。

為讓美斯滿意，哥迪奧拿選擇要伊巴於邊線「搵食」。（Getty Images）

作者Sebastian Fest及Alex Juillard認為，伊巴謙莫域當時以近7000萬歐元轉投巴塞隆拿，當時已向巴塞要求與美斯相同薪酬，而且性格囂張跋扈，不會理解「地上最強」的主角必定是美斯，所以只會抱與美斯爭一日之長短的心態。書中又提到，其後取代伊巴的大衛韋拿（David Villa）有自知之明，所以跟美斯的關係不會出現太大問題。

哥迪奧拿帶領巴塞隆拿成為球壇霸主。（Getty Images）

由於美斯的不滿，哥迪奧拿將伊巴放到邊線，美斯回到中路。伊巴不滿自己被安排到不擅長的位置，向哥迪奧拿抱怨，又曾於自傳中說：「哥迪奧拿會想盡辦法令美斯開心，但一點都不在乎我。」最後伊巴及哥帥鬧翻，伊巴翌季被借到AC米蘭，最終被賣走。

事實上，哥帥認為美斯不可或缺，所以會盡辦法讓他踢得舒服：「就算美斯狀態不佳，仍會幫到球隊贏波，所以一定要讓他踢足全場。如果沒有他，我們不可能贏到冠軍。他在陣中的地位是毋可置疑的。」