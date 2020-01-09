【街馬2020】籌備兩年首跑東隧　32K五點三起步

「香港街馬2020」周日（12日）舉行，今屆賽事吸引近萬名跑手報名，復辦的32.195公里更會跑過東隧，10公里則維持於觀塘舉行。全城街馬行政總裁及聯合創辦人梁百行（Andes）表示，街馬穿越東隧的概念籌備近兩年，今年終達成圍繞維港的目標。

考慮對路面交通的影響，是次街馬只以其中一邊東隧管道作為賽道，另一邊則單管雙程行車，使到東九龍至港島的路面交通不致於完全停頓。梁百行表示：「許多持分者、市民大眾都會使用（東隧），故我們希望將影響減至最多，市民亦能參與其中。」

他續指，籌備過程中，曾需重新評估封路對道路使用者的影響：「譬如中環灣仔繞道落成，港島交通因此出現轉變。我們之前所做的評估及安排，亦需再來一次。籌備過程中，我們一直與不同政府部門協商，在取得有條件同意下才開始公開報名程序。」32.195公里分為兩組，於東區走廊近維多利中心起步，終點則是土瓜灣新山道，開跑時間為早上5時15分及5時45分。

今年街馬終達成圍繞維港的目標。（公關提供）

除了「食玩跑」，今次街馬亦希望提高跑手的環保意識，提倡「CupZero」。10公里與及32.1951公里的所有水站，將不會提供紙杯，全數以較易循環再做的膠杯取代，RP8的綠州（小園地）水站，更只提供可循環再用膠杯，希望藉此減少因馬拉松而產生的垃圾。