【東京奧運】有指港隊獎金加碼　個人賽一面金牌賞500萬

一面奧運金牌值300萬港元獎金，有指今屆將加碼至500萬。 據傳媒報道，東京奧運香港隊獎金今年將大幅提升，個人賽金牌由去屆的300萬增至500萬，團體賽獎金更由4年前的420萬增至1000萬。

東京奧運是港隊歷來最多獎牌希望一屆，除了李慧詩在爭先賽及競輪賽雙線爭金，劍擊江旻憓、空手道劉慕裳、游泳何詩蓓、乒乓球混雙黃鎮廷/杜凱琹，皆有望踏上頒獎台。

按圖一覽港隊目前11個東京奧運資格：

+ 7 + 6 + 5

消息指，「優秀運動員獎勵計劃」將為奧運獎金加碼，個人賽金牌由300萬増至500萬，銀牌及銅牌則為250萬及125萬；團體賽事方面，金牌將獲得1000萬獎金，銀牌及銅牌為500萬及250萬。

香港歷來於奧運取得金銀銅各一，李慧詩雖暫仍為個人首金努力，但合計其2012倫敦奧運銅牌的75萬獎金、以及去屆里約奧運躋身前16名的37.6萬獎金，現以112.6萬獎金位列香港歷來奧運「獎金王」，滑浪風帆金牌李麗珊以110萬次之，高禮澤憑雅典奧運男雙銀牌及男單8強，以約73.3萬排名第3，其雙打拍檔李靜則以約68.3萬位列第4，乒乓師妹李皓晴以約35.8萬排第5。

李慧詩力爭東京奧運兩金。（資料圖片）

體院的「優秀運動員獎勵計劃」自1996年展開，獎勵於國際大型綜合運動會取得佳績的港隊健兒，2016年起由香港賽馬會慈善信託基金贊助，2018年更新增「恒基精英運動員嘉許計劃」，為亞運及傷殘亞運獎牌精英的獎金加碼。