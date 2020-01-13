【西超盃】馬德里打吡激戰120分鐘無記錄　皇馬12碼奠勝11度封王

移師沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃，決賽上演「馬德里打吡」，兩軍在90分鐘及30分鐘加時亦未能分出勝負，結果皇家馬德里在互射12碼擊敗馬德里體育會，史上第11次在超級盃封王。

皇馬與馬體會在沙特阿位伯的吉達阿卜杜拉國王體育城，爭奪今季的西班牙超級盃錦標，兩軍在今仗踢得相當開放，大打進攻足球，120分鐘內合共製造近40次攻門，但並未能攻破對方大門，兩軍需要以互射12碼分勝負。馬體會的沙奧尼古斯（Saul Niguez）及湯馬士柏迪（Thomas Partey）悉數射失，而皇馬4名操刀球員全數得手，結果在互射12碼擊敗馬體會，第11次高舉超級盃的獎盃。

皇馬以互射12碼擊敗馬體會，史上第11次奪得西班牙超級盃錦標。（路透社）

華維迪加時末段被逐 兩軍主帥：「他只是做應做的事」

皇馬戰至加時下半場末段，費達歷高華維迪（Federico Valverde）捨身力挽球隊的奪冠希望，莫拉達單刀長驅直進，華維迪在禁區外將他踢跌，當然被球證以紅牌被逐，但卻保住球隊的贏波機會，亦無礙他成為今仗的最佳球員。

華維迪以一記職業犯規被逐，他亦隨即向莫拉達致歉，但馬體會主帥施蒙尼及門將奧比歷亦沒有怪責該名年青的皇馬球員，施蒙尼表示所有球員在該情況亦會落腳攔截，更主動安慰華維迪。皇馬主帥施丹當然力撐麾下，稱這是應該做的事。

華維迪踢跌單刀的莫拉達，球證隨即出示紅牌對他驅逐出場。（路透社）

馬體會主帥施蒙尼主動上前安慰華維迪。（路透社）

高圖爾斯今季回勇再保不失

高圖爾斯在120分鐘錄得6次成功撲救，加上他在互射12碼時撲出湯馬士柏迪的射門，成為球隊的功臣之一。施丹亦表揚他全場表現突出，他在今場勝仗功不可沒。

在去季表現被受批評的高圖爾斯，去季聯賽為皇馬把關27場卻錄得36個入球及僅8場不失，但該名比利時門將在今季表現脫胎換骨，僅半季聯賽已有9場力保清白之身及9個失球，再度讓人有穩健的感覺。