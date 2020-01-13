【學界足球】隊長兩轟世界波　男拔奪港九區4連霸　精英賽或取消

港九區D1男子A Grade足球賽，今日（13日）於石硤尾公園上演，由拔萃男書院迎戰香港國際學校。最終男拔憑隊長鄧筵霑的兩球世界波，以2：0輕取香港國際，取得4連霸。

上學期學界賽事因社會運動而延期，港九區D1 A Grade足球決賽終在押後近兩個月後舉行。衛冕的男拔於淘汰賽及分組賽取得6戰全勝紀錄，得18球只失1球；相反香港國際在分組賽階段曾大敗予男拔1：7，準決賽也僅險勝晉級。

現效力和富大埔的男拔舊生孫銘謙（右），也有到場支持一眾師弟。（袁志浩攝）

男拔隊長鄧筵霑（28號）今場獨取兩個入球，助球隊連續4屆封王。（袁志浩攝）

角球直射收死門將 男拔半場領先

兩軍繼2015年後再在冠軍戰對壘，力爭4連霸的男拔開賽5分鐘差點失守，門將顏翱天出迎時失誤，遭對方搶得球控球權後射空門，惟過程中香港國際越位在先。男拔稍後可謂主導球賽，隊長鄧筵霑8分鐘左路以右腳內彎開出角球，皮球直飛遠柱笠死對方守門員，形式跟皇馬中場卻奧斯早前西超盃的入球相似，男拔領先1：0。完半場前香港國際把握身高優勢，一次角球攻勢由Akaishi Ryuga近柱跳頂，惟僅於柱邊出界。

男拔翼鋒黃政德（7號）個人技術出眾，此役多次作出突破及起腳射門。（袁志浩攝）

黃政德兩度攻門被擋 隊長鄧筵霑再發威

男拔翼鋒黃政德是役表現活躍，多次於邊路創造機會，換邊後13分鐘此子乘隊友半單刀被救出，於門前欲補中，但卻遭敵軍門將回身撲走。11分鐘後黃政德右路落底後扣過守衛，在小禁區附近左腳施展勁射，卻同樣無功而還。結果男拔於下半場28分鐘，憑鄧筵霑接應隊友回傳，禁區右輔位第一時間掃把腳燙射遠射破網，個人單場兩度轟入世界波，助男拔以兩球淨勝香港國際，順利取得港九區D1 A Grade 4連霸。至於頭場季軍戰，西島中學則以2：1擊敗港島中學。

澳洲籍的男拔前鋒劉卓堯戰畢決賽後將返回澳洲生活，他於告別戰後獲隊友拋起慶祝。（袁志浩攝）

足球精英賽或取消 球員感失望

身為男拔隊長的鄧筵霑，賽後帶領隊友高叫口號慶祝。司職中場中的他坦言首個入球帶點幸運成份，「賽前有練習過，目的是瞄向遠柱，看看有沒有隊友可觸球改變方向。不過當時巧合地有風，才令皮球飄入。」男拔傳統由中五球員穿起隊長臂章，鄧筵霑指自己以團隊行先，沒將個人功利放在首位，因此對兩記入球感到驚喜。

西島中學（白衫）以2：1擊敗港島中學，奪得港九區D1 A Grade足球賽季軍。（袁志浩攝）

而由於新界多區的D1足球賽仍未完成，賽後有男拔教練提及，今屆學界足球精英賽或會取消，鄧筵霑對此感到相當失望，「少了一個讓學生表現自己的機會，唯有下年繼續吧。」這位愉園U18成員希望憑今場決賽的表現以身作則，擔當後輩榜樣，並以冠軍讓一眾即將離隊中六生帶來美好回憶。