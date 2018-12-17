【學界足球】哈羅國際大勝捧盃豪言贏盡精英賽　可藝難逃亞軍宿命

「屯門區中學校際足球賽」A Grade高級組（U19）決賽昨日（16日）於湖山遊樂場人造草地足球場上演，由上兩屆亞軍得主可藝中學與哈羅國際學校爭奪屯門區冠軍殊榮。 可藝中學全場共3名球員被逐離場，最終哈羅國際以5球大勝可藝，賽後一班球員豪言要在精英賽中贏盡所有。

上半場可藝意在穩守，初段一度收效，不斷逼搶令哈羅國際一班球員難以組織攻勢，但哈羅國際仍有破門方法，李嘉皓（Ryan）一記妙絕的遠程罰球為球隊先開紀錄。

落後下可藝愈踢愈急，上半場中段羅浩然向對手批踭，遭球證直接出示紅牌驅逐離場。少踢一人的可藝難以反擊，更因門將一次「甩手」，被對方前鋒Luke Marcon補射得手，哈羅國際上半場領先2：0。

學界足球：下半場球證再出示兩張紅牌，令可藝僅餘8人作戰。（徐焌然攝）

學界足球：今場球證向可藝球員出示多達3張紅牌。（徐焌然攝）

可藝3人領紅

換邊後哈羅國際輕鬆控制大局，前鋒Luke Marcon禁區外射地波收死對方門將，個人梅開二度。

可藝球員落後愈多愈顯急躁，先有區曉峰被侵犯後拍打對方面部，再有李樂軒雙腳飛鏟對手，雙雙遭球證出示紅牌，僅餘8人在場的可藝已無心戀戰，再被哈羅國際Aaron Maes及Oli Otten錦上添花，最終0：5大敗一場。

學界足球：前鋒Luke Marcon射入個人第一球一剎。（徐焌然攝）

學界足球：兩隊衝突場面經常出現，要靠球證分開。（徐焌然攝）

可藝教練：球場情緒管理要改善

今仗多達3名球員未能控制好自己情緒而領紅，可藝教練鄭廷智坦承將在未來訓練中加入情緒控制環節：「今年球隊中都比較多『性情中人』，故未來除了防守意識及身體對抗要加強外，更重要的是情緒管制。」

對於球證判決，鄭sir表示尊重，「今場球證已經作出了應該做的判決，應紅則紅，應黃則黃。」

學界足球：李嘉皓上半場中段以一記罰球先開紀錄，揭開大勝序幕。（徐焌然攝）

屯門區中學校際足球賽決賽（按圖放大）

+ 17 + 16 + 15

哈羅國際球員：會準備好參加精英賽

至於決賽大勝一場的哈羅國際，受訪兩名球員均異口同聲表示要在來年二月舉行的足球精英賽「贏晒」，今仗射入漂亮罰球的中場大腦李嘉皓表示：「我相信我們能夠『贏晒』精英賽，雖然知道其他學校都非常強大，但我們會在網上觀看他們的比賽片段，再分析如何取得勝利。」

至於今場梅開二度的Luke Marcon明言會準備好自己，「這是我第一次踢精英賽，將會努力訓練至精英賽。」

學界足球：兩位哈羅國際的入球功臣—Luke Marcon（左）、李嘉皓（右）。（徐焌然攝）

無論是今仗大敗一場的可藝中學，還是勇奪屯門區冠軍的哈羅國際學校，來年二月將會參加學界足球精英賽。

一場失利、一場大勝並不代表所有，只有在過程中持續學習，方可成為最後贏家，還望兩支球隊能在決賽後改善自己不足，才能有機會揚威足球精英賽。