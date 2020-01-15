【亞冠外】賽前一周大埔終公布新教練　對手吉打熱身賽完勝

和富大埔以上季港超冠軍資格取得亞洲聯賽冠軍盃外圍賽資格，下周二（21日）將作客馬來西亞超聯球隊吉打，勝方將晉身附加賽圈作客FC首爾。 大埔今季「變天」後表現下滑，要晉級絕不容易，而會方的準備亦不算積極。 苦候多時，大埔終在亞冠賽前7天公布持有合亞冠資格牌照的教練，惟應已提交予亞洲足協的球員名單，仍未見蹤影。

經過連日的傳聞及外媒報道後，和富大埔今日終於透過官方Facebook專頁公布兩名新教練，主教練一職，由合符亞冠盃資格、持有歐洲足協及亞洲足協專業級教練牌照的戴貝碧（Davor Berber）出任，大埔指，這名塞爾維亞籍主帥曾擔任蒙古國家隊主教練、亦曾在阿曼職業聯賽的Al-Seeb Club及Oman Club執教。



大埔同時聘得同為塞爾維亞籍的伊雲（Ivan Kurtušić）出任助教，此子曾在港甲的黃大仙任球員兼教練，持有亞洲足協A級牌照，兩人均簽約至季尾。

和富大埔新主教練戴貝碧。（和富大埔提供）

大埔的對手吉打亦已完成在柬埔寨的13天集訓，連續3場擊敗柬埔寨球隊Boeung Ket、吳哥虎（Angkor Tiger）及金邊皇冠（Phnom Penh Crown），奪得小型賽事Smart RSN盃。據Goal.com報道，吉打的新加坡籍主教練沙克（Aidil Sharin Sahak）認為從柬埔寨取得的集訓成果，「為我們在亞冠盃對大埔提供了很好的動力。」