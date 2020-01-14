【亞冠外】外媒指大埔簽入塞籍守門員　與潘文傑協議解約

和富大埔下周二（21日）將以去季港超冠軍身份代表香港出戰亞冠盃外圍賽第二圈，作客馬來西亞球隊吉打。球隊在郭嘉諾離隊下，另一位主教練馮凱文並沒有持有亞洲足協專業級教練牌照，因此需另聘請一位合乎資格的教練領軍。 可是距離開賽約1周，按照賽例大埔已向亞洲足協提交及確認大軍名單，惟球隊至今仍未公布任何有關新帥及增兵的消息，引起球圈質疑及討論。不過今日（14日）有外媒報導，大埔將簽入一位塞爾維亞籍守門員。

潘文傑（右）曾於上年尾的高級組銀牌準決賽現身旺角場，跟中華台北隊友、佳聯元朗後衛王睿一起觀戰。（資料圖片）

大埔已跟潘文傑解約

台灣傳媒早前曾經報導，大埔曾跟中華台北門神潘文傑簽約，這位守門員去年年底亦曾抵港準備向大埔報到，但據悉雙方在協議下解約。在正選門將陸平中受傷下，據塞爾維亞傳媒報導，「綠衫軍」最終羅致塞爾維亞籍的古斯米治（Željko Kuzmić），此子有望在亞冠外中披甲上陣。

35歲的Željko Kuzmić曾於多個歐洲國家落班，加盟大埔前在蒙古球會效力。（Ivana Stankovic Facebook圖片）

外援門將曾效蒙古球會 新帥人選有待落實

現年35歲的Željko Kuzmić身高達1.94米，曾在德國第五級聯賽，以及波斯尼亞、瑞典與阿爾巴尼亞等歐洲國家落班，來港前曾短暫效力蒙古球隊德仁FC。Željko Kuzmić將跟大埔簽約至季尾，大埔同時有權將合約延長一年。而報導指出，Željko Kuzmić是跟隨教練Ivan Kurtesic來港，後者於LinkedIn的個人簡介中自稱為大埔主教練，同時展出一張他身處於旺角大球場的照片，頸上亦掛着和富大埔的球隊通行證。

不過翻查資料，Ivan Kurtesic僅持有歐洲足協A級教練牌照，並未符合領軍出戰亞冠盃的規定；早前傳出大埔跟另一位持有歐洲足協專業級教練牌照的塞籍教練Davor Berber接洽，此子雖出現在足總網站的註冊名單上，卻顯示為擁有亞洲足協專業級教練牌照，相信一切消息，仍有待大埔會方盡快公布及確認。