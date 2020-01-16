【西甲】美斯點出最難纏「貼身膏藥」　竟非名將只是一名西乙後衛

巴塞隆拿前鋒美斯技術精湛，對手難免要以人盯人的方法看管他。在美斯心目中，哪個後衛最難應付？答案不是跟他交手最多的皇家馬德里中堅沙治奧拉莫斯，也不是被稱為「世一」中堅的華基爾雲迪積克，而是一個正在踢西乙的球員，他叫柏保路馬菲奧。

32歲的美斯近日接受訪問，講到自己面對人盯人防守時感受，他說：「人盯人戰術不會令我困擾，但你知道這場會是困難的比賽，一直有個人在你身邊的感覺是奇怪的。」

有個人90分鐘常伴左右，除了埋身肉搏，總會有點交流。美斯說：「視乎比賽的形勢，有時我們都會聊天。」

美斯面對人盯人防守的經驗當然豐富。（Getty Images）

被問到過去面對過最難纏的後衛時，美斯說出一個意想不到的名字，他說：「或者是基羅納的柏保路馬菲奧（Pablo Maffeo）。」說起馬菲奧，你可能第一時間想起那個跟美斯做過隊友的法國中堅馬菲奧，但此馬菲奧非彼馬菲奧，這位柏保路馬菲奧今年只有22歲。

柏保路馬菲奧效力曼城時出戰英聯盃，曾與曼聯的拉舒福特交手。（Getty Images）

柏保路馬菲奧是西班牙右閘，所以會跟喜歡偏左活動的美斯正面交鋒。他在愛斯賓奴成長，於曼城青年軍出道，期間兩次被外借到基羅納，與美斯交手，但他去年被曼城放走，轉到史特加，今季他又被外借到基羅納踢西乙。

柏保路馬菲奧是史特加球員，但今季又被外借到基羅納。（Getty Images）

美斯還講到，他不怕對手後衛粗野攔截，「我從來沒有投訴，我覺得身體碰撞及落腳鏟波都是足球比賽的一部分。反而如果我自己表現差，踢到有點急躁，就更加困擾。」

此外，美斯是西甲入球紀錄保持者，入了432個西甲入球，領先次席的C朗拿度121球。美斯很喜歡這個紀錄，他說：「這個聯賽擁有很多優秀的球員，這是世界最好的聯賽，所以能夠成為西甲入球保持者，感覺十分獨特。我認為這是我其中一個最好的紀錄。我已經踢了西甲很多年。」