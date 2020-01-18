【游泳】何詩蓓系列賽北京站100自摘金　僅差港績0.01秒

何詩蓓在國際泳聯冠軍系列賽再添獎牌。她於北京站100米自由泳以53.33秒奪金。

國際泳聯冠軍系列賽今屆分深圳、北京兩站舉行。於上一站奪得兩金兩銀的何詩蓓（Siobhan），轉戰北京站繼續向獎牌進發。與深圳站一樣，她在100米自由泳與瑞典的米雪高雯（Michelle Coleman）、荷蘭的拉娜美（Ronami Kromowidjojo）及菲姆克（Femke Heemskerk）比拼。最終Siobhan以53.33秒奪冠，0.19秒力壓拉娜美，但僅以0.01秒之差，未能衝擊去年自己造出的53.32秒長池香港紀錄。

何詩蓓在北京站100米自由泳掄元。

何詩蓓明天將出戰200米自由泳賽事。

男女混合4 X 100自由泳，經抽籤過後Siobhan與立陶宛的Danas Rapšys、俄羅斯的Oleg Kostin及中國的葉詩文合作。這組合今晚亦以3分34.34秒完成，4隊之中排第4。何詩蓓明日將出戰主項200米自由泳，冀造出理想的時間。

何詩蓓繼深圳站後，北京站繼續好表現。（資料圖片/Fina Twitter）

近年在國際泳壇急速冒起的何詩蓓，亦成為FINA專訪對象，儘管已是世界級泳手，但Siobhan在訪問中透露自己開始接觸游泳後的首10年，一直很討厭游泳：「只在池內來來回回，實在很悶」，但她慢慢透過游泳結交許多朋友，到了大學時代才真正開始享受游泳，「不單因為有成績，更因為我因游泳完成了許多事……游泳是一項很艱辛的運動，必需付出很多，但我很喜歡在泳池內自由自在的感覺，這是我的快樂之地。」



何詩蓓除了講及自己去年在光州僅僅錯失世錦賽獎牌的經歷，她亦展望半年後的東京奧運。儘管FINA的訪問形容她是「有力奪得獎牌的中堅份子」，但Siobhan指出首先要游入200米自由泳決賽，「然後不要在決賽發瘋」，並坦承自己有不少弱點，包括起動較慢、潛泳距離短、轉身等，不過已透過訓練逐步改善；經過4年磨練後，她亦有信心不會再像2016里約奧運般被壓力影響表現。

何詩蓓（右二）的隊友包括中國泳手葉詩雯（右一），在男女混合接力得第4。

此外，日本好手瀨戶大也在200米蝶泳游出1分52.53秒，以0.44秒打破同胞松田丈志於2008年北京奧運創出的亞洲紀錄。

瀨戶大也與何詩蓓在IG曬合照。