【游泳】何詩蓓系列賽深圳站100自先奪一金　未能突破香港紀錄　

香港游泳選手何詩蓓2020年第一擊即有進帳，她於國際泳聯冠軍系列賽深圳站100米自由泳以53.47秒順利奪金。

踏入2020年，香港體壇即傳來喜訊。去年7月在世錦賽游出200自「世界第4」銜頭的何詩蓓（Siobhan），今晚於國際泳聯冠軍系列賽深圳站首日賽先出擊100自。

是日賽事為「一槍過」爭奪，Siobhan與另外3名選手瑞典的米雪高雯（Michelle Coleman）、荷蘭的拉娜美（Ronami Kromowidjojo）及菲姆克（Femke Heemskerk）比拼。何詩蓓最終順利壓過對手首名抵池奪金，但53.47秒的時間，未能突破自己去年所造出的53.32秒長池香港紀錄。

何詩蓓出戰國際泳聯冠軍系列賽深圳站，首日賽先出擊100自即奪金。（國際泳聯）

其後何詩蓓連同美國、芬蘭及匈牙利代表攜手出擊男女混合4x100自由泳接力，最終再奪一金，首日賽事即取得兩金而回。

何詩蓓系列賽深圳站100自先奪一金，惜未能突破香港紀錄。

國際泳聯冠軍系列賽為邀請賽，今屆於深圳、北京兩站舉行。金牌得主將得10000美元獎金、銀牌銅牌殿軍則分別得8000、6000及5000美元。

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