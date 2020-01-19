【傑出運動員選舉】體壇奧斯卡今展開投票　6獎項候選名單出爐

有「體壇奧斯卡」之稱的「2019年度香港傑出運動員選舉」將在3月24日舉行頒獎典禮，其中4個項目的公眾投票亦在今日展開。 去年10月於武術世界錦標賽取得女子散打60公斤銀牌的曾海蘭（NaNa）獲提名「最具特出表現獎」（意思為「特」別突出），她坦言是為自己過往努力打下了強心針。

NaNa首次參加「傑運」感覺很新鮮，「很少場合可以認識、見到那麼多運動員，也很期待頒獎禮。」（葉詩敏攝）

港協暨奧委會於今日的記者會上公布2019年度香港傑出運動員選舉的候選名單，獲提名「傑出運動員」的「四眼Cue后」吳安儀、香港壁球「一姐」歐詠芝、香港七欖隊等頒獎禮常客均有出席記者會拉票。備受注目的除了8名「傑出運動員」（八傑）獎項和「星中之星」外，還有新增的「最具特出表現獎」，該獎旨在鼓勵獲本地或國際組織認可的體育賽事中取得突破、如打破紀錄和締造歷史的香港運動員，去年於武術世界錦標賽取得女子散打60公斤銀牌的曾海蘭獲得提名。第一次在香港傑出運動員選舉中獲提名的她笑道：「體壇奧斯卡，好榮幸也很期待，第一次獲提名，當然好開心，對自己來說也是為自己過往努力打下了強心針。」

NaNa坦言以往在武術項目轉項時，都會擔心能否取得好成績。（葉詩敏攝）

去年取得世錦賽女子散打銀牌後，38歲的Nana終符合香港體育學院精英運動員資格，正式踏上體院全職運動員之路，「以前雖是Full-time（全職）操練，但不是全職運動員，成為職業運動員後，感覺好好多，因為一直以來都是自己操練，會擔心受傷，現在體院會有更多支援，我可以專注訓練和比賽，不用擔心醫療方面。」Nana將在9月出戰澳洲墨爾本舉行的武術世界盃，過了農曆新年後便會全力操練，繼續努力為香港爭取佳績。

吳安儀將在年初三出發往比利時參加女子排名賽。（葉詩敏攝）

「Cue后」吳安儀：新年願望穩定「破百」

吳安儀去年在IBSF女子桌球世錦賽決賽反勝勁敵勒查露，相隔9年再度封后，對於今屆「傑運」的殊榮，她表示：「每年都是順其自然，要做的去年已盡力做了，頒獎禮應好好享受。」她將在大年初三（27日）飛往比利時參加女子排名賽，問到新一年的願望，她期望香港能像去年般再舉辦世界女子邀請賽，甚至邀請男球手到來參賽交流。而個人方面，則希望能提升連續得分能力，「由去年12月到現在，打了5 「Cue」破百，是一個明顯的進步，希望可以保持這個穩定的表現。」

趙顯臻與陳至鋒將出戰4月的東京奧運資格賽力爭東奧入場券。（葉詩敏攝）

至於首次獲組合提名的雙人賽艇亞洲金牌組合趙顯臻與陳至鋒，對在27隊對手中突圍而出持有信心：「因為我們刻苦練習後得到這個成果（金牌），覺得大家都會繼續支持我們。」這對男子輕量級雙人雙槳艇組合，將在4月尾參加於韓國忠州舉行的亞洲區東京奧運資格賽，他們表示或會到歐洲集訓約一個月備戰，「也有機會在3月尾到澳洲悉尼參加公開賽，不過要視乎當地環境（山火）適合比賽與否。」問到預測「星中之星」榮耀花落誰家，趙顯臻笑言心水非李慧詩莫屬：「Sarah！她那麼厲害，我都好希望她今年能在奧運為我們港隊爭取到獎牌。」

亞少冠軍卡比多羅比（右）與12歲新拍檔符歡去年稱霸亞少雙打賽，二人會角逐最佳運動組合。（葉詩敏攝）

香港七人欖球代表隊是「最佳運動隊伍」大熱。（葉詩敏攝）