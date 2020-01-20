【NFL季後賽】酋長破泰坦殺入超級碗　淘金者QB全場8次傳球遭恥笑

堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）周一（20日）憑四分衛馬漢斯（Patrick Mahomes）的精彩發揮，以35：24擊敗坦帕灣泰坦（Tampa Bay Titans），結束50年的等待，再次殺入超級碗（Super Bowl）。能否繼1969年球季後再次奪得Super Bowl，就要先過三藩市淘金者（San Francisco 49ers）這一關。

酋長今戰第2節還剩4分鐘時落後7：17，馬漢斯一次傳球達陣拉近比分。主隊亦開始大反擊，首先防守成功阻止泰坦進攻，逼得對手棄踢，馬漢斯在完半場前23秒於敵陣27碼位置開球，未能找到隊友，選擇單人匹馬取得碼數，連過5關自己取得達陣，成功將比數扭轉21：17。

馬漢斯完半場前取得達陣成為今仗一大關鍵。（Getty Images）

馬漢斯今仗傳出294碼並取得3次達陣。（Getty Images）

馬漢斯今戰35次傳送有25次完成傳球，交出294碼及3次傳球達陣，及一次衝刺達陣，球隊終以11之差擊敗泰坦，50年後重返超級碗。去年奪得MVP的馬漢斯賽說：「在德州理工大學時我已創下不少個人成就，但球隊未有怎麼贏波。我知道自己進入NFL，一定要用盡一切辦法去贏波。」

加納普路全場只嘗試8次傳送，被網民批評「坐順風車」入超級碗。（Getty Images）

淘金者衝入超級碗

另一邊國聯冠軍戰，頭號種子淘金者大戰2號種子綠灣包裝工（Green Bay Packers），憑跑衛莫斯特（Raheem Mostert）跑出220碼，並有4次達陣，以37：20擊敗包裝工。淘金者防守亦是另一致勝關鍵，雖然被對手的傳奇四分衛艾朗羅渣士（Aaron Rodgers）傳出326碼及兩次達陣，但實際上羅渣士上半場受49ers嚴密防守壓制，淘金者得到27：0的巨大領先優勢。

艾朗羅渣士未能擊破淘金者防守。（Getty Images）

網民嘲加納普路「搭順風車」

雖然羅渣士下半場尋回手感，但完場前被舒文（Richard Sherman）抄截奠定勝局，淘金者終以37：20擊敗包裝工，7年後再次打入超級碗。不過，今戰焦點落在淘金者QB加納普路身上。這名前新英倫愛國者（New England Patriots）四分衛今戰只作出8次傳送，6次成功得到77碼傳球碼數。

舒文完場前的抄截奠定勝局。（Getty Images）

加納普路表現不多，第3節未有任何傳送，到第4節剩8分鐘才再次傳球。球迷賽後都在網上嘲笑加納普路，指他今仗最大發揮就是將橄欖球交給莫斯特，個人Highlights就是轉身交波給跑衛的一刻。28歲的他在對明尼蘇達維京（Minnesota Vikings）交出131碼、1次達陣及1次被抄截，表現只算中規中矩，加上今場的表現，更有網民指他是「搭順風車」入超級碗。