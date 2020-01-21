【港超聯】賓希路投理文成「衝鋒21」　富力日內公布新兵

港超聯不經不覺已戰至季中，目前聯賽榜前5位球隊皆有爭標機會。東方龍獅、富力R&F、冠忠南區及傑志都已先後於冬季轉會窗增兵，餘下的理文今日（21日）也公布新球員，來自葡萄牙的中堅賓希路將穿起21號球衣。

聯賽少踢一輪的理文目前排名第4，惟失球屬前列球隊中第2多。「黃黑軍團」為改善後防、應付下半季各項賽事，今日宣布羅致前葡萄牙小國腳賓希路（Bruno Pinheiro），此子已於上周四（16日）報到及投入練習，將會穿起21號球衣上陣。

32歲的賓希路在青年軍時期，效力過葡萄牙各年齡層梯隊。（理文提供）

有亞洲落班經驗 勝任中堅及防中

身高1.85米的賓希路現年32歲，此子2006年於家鄉葡萄牙的球會博維斯塔出道，職業生涯曾到以色列、波蘭及希臘聯賽落班。及後賓希路轉至亞洲搵食，2014及2017年兩度投效印度球會果阿，而他來港前則效力泰國次級聯賽球隊陸軍聯，為後者上陣27場攻入1球。

賓希路將穿起理文的21號球衣。（理文提供）

賓希路早年一度代表葡萄牙U19、U20、U21及U23梯隊上陣，能勝任中堅及防守中場，料可為理文的防線提供更多調動空間。而在賓希路加盟後，由於理文的外援（亞援除外）名額已滿，球會隨即跟巴西中堅迪奧高解約。

另據了解，富力後衛勞列斯原擬外借友會，惟借用一事已告吹，球員現正隨球會操練；至於外界盛傳加盟的厄瓜多爾前鋒Daniel Angulo，相信會於日內公布。