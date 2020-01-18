【港超聯】東方憑艾華頓1傳1射挫理文　陳曉明：靠外援是香港特色

銳意紮根將軍澳的理文，周六（18日）跟今季重奪將軍澳運動場的東方龍獅交鋒，這場除了是將軍澳主場捍衛戰，更是高級組銀牌決賽前哨戰。結果東方憑翼鋒艾華頓的1入球1助攻，加上門神葉鴻輝的神勇演出，以2：1險勝理文，避免被榜首的富力R&F拋離。

東方兩名新前鋒辛祖及盧卡斯今場同時正選披甲，前者移後一格任輔鋒，後者則在最前線衝鋒陷陣；主教練李志堅也收起梁冠聰，改由迪高跟梁振邦踢雙防中。東方在此陣式下初段即佔優，13分鐘艾華頓右路以高速壓過回防的沙普夫，再扣大位以「招牌」左腳燙射入網成1：0。

艾華頓推過理文外援沙普夫，射入今場賽事首個入球。（袁志浩攝）

東方對理文的精彩戰況（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

葉鴻輝救關鍵球 東方尾段險象環生

20分鐘理文再一次走甩艾華頓，此子落底傳中，第一點的盧卡斯雖大漏，但伏兵門前的辛祖趕到撞入，將比數改寫至2：0。理文上半場主要以反擊為主，也依靠中鋒尼迪利在前場停球，25分鐘李康廉橫傳至尼迪利腳下，這位法籍前鋒背對守衛下轉身，再快腳燙射遠柱死角，惟埋門被葉鴻輝飛身托出底線。完半場前倒戈的李康廉禁區內再有機會施射，但皮球中楣而出。

剛加盟東方的辛祖首戰即有進帳，理文後衛列斯奧只能苦笑。（袁志浩攝）

「黃黑軍團」換邊後加強壓逼，逐漸主導比賽，70分鐘尼迪利右邊傳中，李康廉控定後抽射，先被葉鴻輝撲出；鄭兆均衝前補中再省中艾華度，皮球彈向禁區頂由余沛康勁射，但遭敵軍沒收。7分鐘後尼迪利再策劃攻勢，右路助攻沙普夫撞射建功，追成1：2。理文乘勢換入迪奧高串演中鋒，尾段轟炸東方防線，惟佐迪的頭槌僅僅柱邊出界，沙普夫轉身抽射亦越楣高出。結果東方以2：1險勝理文，全取3分後穩守第5，落後榜首富力6分；理文則排第4，惟兩者已跟聯賽中游球隊拉開7分差距。

尼迪利（左）前場停球、助攻、射門等皆有表現，惟下半場觸傷舊患。（袁志浩攝）

賀歲盃小將入圍 葉鴻輝勸球迷入場支持

兩位港超射手辛祖跟盧卡斯首度同場，後者雖沒有進賬，但主教練李志堅認為二人場上已多番嘗試合作，相信此進攻組合需更多時間磨合。李志堅也特別讚揚守門員葉鴻輝的表現，「他一向很專注，他能重拾信心，對東方及港隊也是好事，也是對後輩一個很好的示範。」

東方最近羅致新守門員教練列卡度華拿路，阿輝坦言訓練強度大增，同時令自己爆發力提升；他又稱對下月兩軍再於高級組銀牌相遇充滿信心，「過年前贏波收爐，希望新一年能順利先拔頭籌，也不要再如今場般這麼繁忙。」談及即將舉辦的賀歲盃，阿輝也認同各方面仍有進步空間，「不過也想大家拜年後也入場支持年青球員，他們需要大家的打氣聲，這樣才會有更大進步。」

理文尾段狂攻東方，最終卻無功而還，球員相當失望。（袁志浩攝）

陳曉明：靠外援是香港特色

理文縱然知道艾華頓威脅甚大，但今場始終沒法完全嚴密地看管這位巴西翼鋒。主教練陳曉明稱這正是香港聯賽特色，外援球員能力足以影響比賽結果，「有時球隊可能發揮不算好，但卻因一位外援的能力而獲勝。所以華人面對外援不容許有犯錯，球隊今日沒能執行部署，正是落敗原因。」他又透露前鋒尼迪利觸傷舊患，能否趕及在銀牌復出仍屬未知數，並稱若球會有增兵消息，下周內便會公布。