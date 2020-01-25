【東京奧運．乒乓】香港遭塞爾維亞反勝　負方賽再爭奧運資格

香港男子乒乓隊在葡萄牙貢多馬爾，出戰東京奧運乒乓團體項目最後一項資格賽－－世界團體資格賽，昨日（23日）有主將黃鎮廷帶傷上陣下，3：2險勝新加坡打入16強，由於前9名隊伍均可獲奧運資格，意味香港在16強擊敗塞爾維亞，即可打入奧運。 香港最終以場數2：3輸給塞爾維亞，需要在負方賽再爭餘下一席奧運資格。

女子隊昨日（24日）較早時份已順利在16強勝出，取得奧運資格，成為香港在豬年最後一項獲得的東奧資格；踏入鼠年，即輪到男子隊上陣。



【東京奧運．乒乓】香港3戰擊敗白羅斯 勇奪女子團體奧運資格

港隊這場關鍵戰，第一雙黃鎮廷/何鈞傑，之後4場單打順序為林兆恆、何鈞傑、林兆恆及黃鎮廷，5場賽事勝出3場者就可獲勝，並一舉獲得奧運資格。首場賽事，黃鎮廷/何鈞傑對Zsolt Peto/Marko Jevtovic，首兩局以11:4、11:5輕取，第3局被對手以11:8扳回一局，但仍在第4局戰至「刁時」以13:11鎖定勝局，令港隊場數領先1:0。緊接上場的林兆恆，首3局跟對手Dimitrije Levajac戰成7:11、11:7、7:11，第4局又以7:11落敗，場數戰成1:1。

香港乒乓「一哥」黃鎮廷韌帶撕裂，但為了奧運資格，仍帶傷上陣。（資料圖片）

第3單的何鈞傑對Marko Jevtovic，首4局力戰成2:2 （6:11、11:9、1:11、11:8），決勝局再以6:11落敗，需靠林兆恆力挽狂瀾。林兆恆亦不負眾望，對Zsolt Peto縱使一度落後1:2（10:12、11:8、9:11），最後兩局連追11:6及11:4，場數戰成2:2平手。

決勝局再由負傷的黃鎮廷上陣對Dimitrije Levajac，儘管「阿廷」首局早段形勢大好，最後卻反負9:11先失一局，第2回合則以11:8追平。第3局，黃鎮廷一度領先至5:3，卻遭連追6分反超至5:9，不過他仍沉着地再超前並以12:10再取一局，氣得Levajac「掟拍」。第4局Levajac壓倒性地以11:4又再追平局數成2:2，兩人打到決勝局，Levajac終以11:6、局數3:2擊敗黃鎮廷，意味塞爾維亞場數3:2反勝香港，取得東京奧運資格。落敗的香港，則需要與其餘7支16強賽的負方，爭奪餘下1個奧運資格。

何鈞傑（左）出戰單打未能獲勝。（資料圖片）

在奪得女子乒乓團體資格前，香港隊已有11項奧運資格在手：