【武漢肺炎】嘆街坊用完口罩亂棄　陳婉婷：抗疫是人人有責

武漢肺炎陰霾之下，17年前「全民口罩」的景象重現香港，但未必人人懂得妥善處理用過的口罩。 曾獲選亞洲足協最佳女教練、創下健力士世界紀錄的陳婉婷，近日休假在港，卻驚見住所大堂有大量用過口罩遭亂棄，不禁深夜發文力勸市民正確棄置口罩。

陳婉婷今晨（26日）深夜4時在個人Facebook專頁發文，貼出一張照片，可見一個垃圾桶的內部及頂部堆滿用過的口罩，甚至有一個口罩遭棄在垃圾桶旁邊地上。「牛丸」留言道：「深夜發文，因為番到樓下見到大堂個垃圾桶咁，真係忟左。」

陳婉婷居所大堂的垃圾桶，可見大量用過的口罩遭亂棄。（@CowballCoach/Facebook）

根據衛生署指引，用過的口罩必須妥善處理：「脫下口罩後，可將口罩向外對摺（口罩外向部份會向內），才放入膠袋或紙袋內包好，再放入有蓋的垃圾桶內棄置」，而從牛丸貼出的照片，棄置口罩者明顯沒有按照正確程序去做，不單影響社區衛生，還會大大增加了傳染病散播的風險。



陳婉婷在Facebook留言內續道：「抗疫是人人有責，請大家要戴口罩勤洗手外，亦請好好處理用完的口罩。」她最後亦不忘提醒大家最理想的做法，「最好可以剪完摺好包入膠袋」。