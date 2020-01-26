【羽毛球．泰國大師賽】伍家朗泰國封王抹走陰影：沒退路一定要搏

泰國羽毛球大師賽男單決賽，伍家朗擊敗日本球手西本拳太，奪得男單冠軍。 這場決賽對家朗而言意義重大──不單打破3年錦標荒、擊敗自己5年未贏過的強敵、更抹去上年泰國公開賽的陰影。

今日對西本拳太的決賽前，伍家朗腦海中大概閃過許多畫面：去年8月在同一場地打入過泰國公開賽決賽，卻輸給周天成，又一次成為亞軍，至今已3年未曾奪冠了；西本拳太或不是最頂尖球手，但自己近5次與這名日本球手交手都落敗……到底，能贏嗎？

伍家朗之前5年5度跟西本拳太（圖）交手，都未嘗一勝。（BWF）

伍家朗拳後如釋重負。（BWF直播截圖）

第1局一如所料的相當艱辛，西本拳太步法靈活且進取，家朗以16：21先輸一局。賽後憶起當時情況，這位香港球手道：「我連續輸了5次給他，令信心始終差一點，第一局打得不夠果斷，信心不太夠……」

第2、第3局，伍家朗的表現卻判若兩人，決勝局後段更打得西本無力招架，他笑言：「因為已是決賽、也已輸了一局，沒有退路，就提自己一定要搏，看看能否扭轉局面……進攻多了，就更堅定這打法。」

伍家朗的奧運資格已十拿九穩。（BWF）

同一場地演決賽 奪冠意義更大

3年來首個冠軍，對伍家朗來說意義重大，從他賽後丟下球拍、掩面後露出笑容，彷彿終於將3年來的鬱結放下：「中間打過幾場決賽都拿第二，甚至對上一個在泰國的決賽，也在大比分領先下反輸，更是失落。今次在同一場地，又是決賽，拿到冠軍，意義更大；拿到冠軍對我來說是肯定」。

事實上，家朗3年間的戰績不算太差，數次打入決賽，卻總是拿不到冠軍，「有第二有第三，但始終冠軍就是不同的，也增加我的信心。」



贏得今站後，伍家朗的東京奧運資格已十拿九穩，令他稍後無需再頻密出賽，「不用打得太密，令身體不會太疲累」。談及大有機會一同參加東奧的隊友李卓耀，他指：「若李卓耀能出戰奧運，對香港隊來說當然是一大肯定，能像上屆有兩個男單球手一起出戰奧運。」