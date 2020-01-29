【RIP Kobe】AC米蘭意大利盃前悼念高比拜仁　加時挫拖連奴入4強

昨晚AC米蘭主場對拖連奴的意大利盃8強，賽前舉行悼念儀式，緬懷日前逝世的NBA籃球巨星高比拜仁，雙方球員亦臂纏黑紗；踢到24分鐘，現場球迷更一起鼓掌，以悼念曾經身穿湖人24號球衣的Kobe。最後，AC米蘭加時以4：2淘汰對手晉級4強。

退役NBA籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）日前在直升機意外中逝世，他小時候曾在意大利居住，也喜歡足球，是AC米蘭的忠實球迷。在當地時間昨晚（1月28日）的意大利盃8強，AC米蘭賽前舉行悼念儀式，聖西路的大螢幕上播放高比拜仁的照片，包括他身穿AC米蘭球衣的，另外還打出「傳奇不死（Legends never die）」的字眼。有球迷更帶同高比的湖人球衣入場。

有球迷身穿高比拜仁球衣入場。（Getty Images）

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今場AC米蘭及拖連奴的球員都臂前黑紗，賽前設默哀儀式。當比賽進行到24分鐘，場內球迷紛紛拍掌，向退役前穿湖人24號球衣的高比致敬。

AC米蘭賽前悼念高比拜仁：

高比在6歲到13歲的時候，跟隨父親居住於意大利，他亦懂得意大利語。在這段時間，高比愛上AC米蘭，他曾經說：「觀看古列治、列卡特、雲巴士頓及馬甸尼比賽，一向是我的夢想，這是我最喜歡的陣容。回到洛杉磯，我的儲物櫃入面都放了一件AC米蘭球衣及頸巾，我每日一開櫃都會見到它們。」

這場AC米蘭對拖連奴的意大利盃8強，雙方在法定時間踢成2：2，在加時的106分鐘，查漢奴古攻入今場個第二球，加上伊巴謙莫域在108分鐘建功，幫AC米蘭以4：2贏波晉級。

查漢奴古今場梅開二道。（Getty Images）

伊巴在加時建功，為AC米蘭鎖定勝局。（Getty Images）