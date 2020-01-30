【F1】艾朗素讚咸美頓提高賽事水平　提出一大隱憂可成致命傷

平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）過去6年5奪世界冠軍，曾與他做過隊友的的兩屆F1世界冠軍艾朗素（Fernando Alonso）近日大讚該名英國車手「提升比賽水準」，但指出「黑帝」並非無敵，只要好好利用他的弱點，絕對可以將他從F1霸主的寶座拉下來。

艾朗素與咸美頓於2007年同效力麥拿侖，爆發了F1最精彩隊友大戰，前者在匈牙利站排位賽頂住「咸仔」，使該名英國車手未能得到足夠時間做出圈速，成為F1史上一大經典畫面。往事如煙，二人亦早已和好，更成為好朋友，眼見以前的勁敵成了F1王者，艾朗素讚不絕口。

艾朗素與咸美頓2007年爆發大激鬥，一度關係緊張，近年變成了老友。（Getty Images）

艾朗素指咸美頓有季初病。（Getty Images）

「咸美頓過去幾年不停提升自己及比賽的水平。」艾朗素接受雜誌《F1 Racing》時說：「尤其是2019年，他的戰車不如之前般獨領風騷。」這名西班牙「車王」繼續讚美前隊友，「就算不能勝出，亦只是僅敗」，又指出他與隊友保達斯（Valtteri Bottas）的分別：「當賽車在某站不足以爭勝時，保達斯通常都是以第5或第6，又或落後1分鐘完成賽事，但這不會在咸美頓身上發生。」

咸美頓雖然實力超絕，但艾朗素指他並非無敵。（Getty Images）

戰力超群非無敵 嘆對手從未得益

艾朗素解釋為什麼會有這樣的情況出現，認為咸美頓比以往更有爭勝心，但「黑帝」並非「完全體」，仍有他的弱點，「惜沒有人擊中這痛處」。F1累積32勝的艾朗素說：「如果你留心觀察咸美頓，你會發現一個很常見的現象。他開季慢熱，但從沒有人能由此得益。」早前出戰達卡拉力賽的艾朗素表示，自己去年為保達斯的開季感到興奮，可惜該名芬蘭車手「脫腳」：「我們需要看一看受壓的咸美頓。」

艾朗素大讚咸美頓在2019年眾隊戰力拉近下仍脫穎而出，是實力的證明。（Getty Images）

艾朗素2008年離開麥拿侖轉投法拉利後，一直都未能再嘗世界冠軍的滋味，2015年回到麥拿侖時更變成頒獎台「絕緣體」，兩隊車隊當時的戰力都未能讓艾朗素取得至高無上的榮譽。縱使在法拉利駕駛一台欠缺速度的戰車，他仍於2012及13年兩度奪得車手榜亞軍，使得車迷都認為他才是過去10年車壇最強車手。

雖然未知西班牙「車王」會否重返F1，但他亦希望能開一台有實力的戰車，與昔日隊友再戰：「能與他公平地鬥車就真的太好了。可能那弱點不是真的，（平治）車隊早已計算好亦有可能，但有機會發掘真相亦會是件美事。」