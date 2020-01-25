【F1】羅斯保以創業家身份參加世界經濟論壇　受訪竟遇尷尬場面

「世界冠軍？睇過，呢到無人識你呀！」猶如電影《三五成群》的橋段竟然發生在前F1世界冠軍羅斯保的身上，羅斯保在瑞士出席世界經濟論壇時，竟然遇上尷尬場面。

在2016年力壓平治隊友咸美頓奪得F1世界冠軍的羅斯保（Nico Rosberg），在奪冠後隨即急流勇退，退役依然活躍於車壇，不時在電視台及F1分站亦能看見他的身影。

羅斯保以技術創業家的身份，在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum），與一眾車廠高層交流，討論車壇未來的發展，如果電動方程式（Formula E）正是發展的大趨勢。

羅斯保在2016年力壓咸美頓，奪得生涯唯一一個世界冠軍。（資料圖片／Getty Images）

羅斯保在退役後依然活躍於車壇，不時擔任客席評述員。（資料圖片／Getty Images）

英國《BBC 4》的記者Cathy Newman在世界經濟論壇採訪時，偶遇羅斯保，但該名女記者未能立即認出羅斯保，並希望他展現名牌及說出名字，羅斯保讀出名字後，加上一句「前F1世界冠軍」，女記者立即恍然大悟，尷尬地表示難怪他如此面熟。

Cathy Newman事後在社交網站發文，指自己很容易在名人面前出洋相，並大讚羅斯保是個君子，未有使場面進一步尷尬。

羅斯保在退役後，時常出席不同的講座。（資料圖片／Getty Images）