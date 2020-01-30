【意大利盃】艾歷臣投國米後首戰　一個罰球遭熱刺球迷無情追擊

國際米蘭日前引入熱刺丹麥籍中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），轉會僅1690萬英鎊。這名丹麥國腳周四（30日）主場對費倫天拿的意大利盃8強戰，66分鐘後備上陣，亦有不錯演出，奈何因為一個罰球，被舊東家球迷於網上無情恥笑。

艾歷臣66分鐘後備上陣換出阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez），很快就在對手禁區左路近底線處理罰球。

這名27歲中場開出罰球雖然彎過人牆，但人牆被第一個費倫天拿守將頂走。這一球讓熱刺球迷都笑得人仰馬翻，紛紛於twitter留言。

艾歷臣上陣不久後就有機會開罰球。（網上圖片）

罰球彎過人牆卻即時被費倫天拿球員頂走。（網上圖片）

名為「Harry Kane Stats MBE」的twitter用戶說：「你能從熱刺搶走艾歷臣，但不能由艾歷臣的心中拿走熱刺。」

「Arun-THFC」指自己打開電視看國米的比賽，「第一件事就見到艾歷臣罰球過不了首名守將。」另一名叫「ML」的熱刺球迷稱自己亦是一轉台就見到這件事，還寫下「Never change Chrisitan（艾歷臣名字）」的希望。

You can take Christian Eriksen out of Tottenham but you can't take the Tottenham out of Christian Eriksen. pic.twitter.com/TsfDcQZSH3 — Harry Kane Stats MBE (@HarryKaneStats_) January 29, 2020

雖被熱刺球迷恥笑，但艾歷臣差點交出助攻，惜被判越位。（Getty Images）

艾歷臣熱刺年代一項數據成笑點

為什麼網民都會有如此大的反應呢？根據一個追蹤熱刺數據的twitter用戶「Spurs Stat Man」，艾歷臣自2013年由阿積士轉投熱刺後，到今季開季前，所有角球有62%都過了不前柱第一名守衛，故球迷都指艾歷臣仍是那個自己熟識的艾歷臣。

國米擊敗費倫天拿，將與拿玻里爭入決賽。（美聯社）

熱刺球迷因為這一球不停追擊艾歷臣，但事實上這名丹麥國腳66分鐘後上陣的表現不錯，更在87分鐘曾與盧卡古（Romelu Lukaku）撞牆，殺入費倫天拿禁區頂並送拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）一程。雖然馬天尼斯未有辜負艾歷臣妙傳，但球證判該名阿根廷射手越位在先，入球無效。

國米終以2：1擊敗費倫天拿，殺入意盃四強將會與拿玻里爭決賽的入場券。