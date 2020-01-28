【足球】艾歷臣「超筍價」投國際米蘭　熱刺買斷盧施素作替補

英國傳媒報道，熱刺與燕豪芬達成協議，翼鋒貝雲積（Steven Bergwijn）即將轉戰英超。 轉會還未落實，基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）卻先走了，以1690萬鎊轉投國際米蘭。

艾歷臣早已國米就個人待遇達成協議，簽約4年半，轉會費1690萬鎊。本來這名丹麥國腳今季完約，可與季後以自由身轉投現時於意甲排第2的國米，但「藍黑軍團」教練干地（Antonio Conte）希望即時加強前線戰力，令到早有離心的艾歷臣可以完結這半季的等待。

艾歷臣2013年8月由阿積士轉投熱刺，當時轉會費1150鎊。這名丹麥國腳初時表現一般，但慢慢成前帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）的中場核心，與熱刺成為近年爭標分子，惜一直與獎盃無緣。

艾歷臣正式轉投國際米蘭。（國際米蘭Facebook專頁）

英媒指熱刺與燕豪芬就貝雲積轉會達成初步協議。（Getty Images）

盧施素3500萬鎊成熱刺兵

熱刺周二（28日）亦宣布貝迪斯借將、阿根廷中場盧施素（Giovani Lo Celso）已正式轉投熱刺。這名中場傷癒復出後，近期表現出色，英媒指他與熱刺新合約2025年到期，轉會費相信達3500萬鎊。英媒指熱刺等到艾歷臣轉會完成後，才確定簽下23歲的盧施素。

熱刺宣布盧施素正式成為熱刺兵。（Getty Images）

英媒指現時熱刺正處理另一宗轉會，與燕豪芬達成初步協議，將以2540萬鎊收購貝雲積。燕豪芬要求再加200萬，英媒指熱刺將會同意，現時只待這名22歲球員接受體檢及完成轉會手續。

貝雲積雖是翼鋒，但亦可移入中路擔任「10號仔」。英媒認為貝雲積加盟將是熱刺年輕化的延續，他們先後簽得尼當比利（Tanguy Ndombele）及盧施素，今個月與賓菲加協議以18個月為期借來謝特臣費南迪斯（Gedson Fernandes）。