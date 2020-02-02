【英超】利物浦追平曼城主場20連勝紀錄　4：0大勝修咸頓

今季英超捨利物浦其誰？ 只要今場擊敗修咸頓，便能追平曼城2017年9月至2018年4月創下的主場20連勝紀錄。儘管上半場「紅軍」被明顯有針對部署的修咸頓迫得喘不過氣，但下半場憑阿歷士張伯倫與佐敦軒達臣各建一功，以及穆罕默德沙拿梅開二度，以4：0奏凱，賽後續以73分穩居榜首，繼續冠軍寶座及連勝紀錄進發。

利物浦今場繼續有前鋒沙迪奧文尼因傷缺陣，阿歷士張伯倫取代他左前鋒位置，與沙拿和法明奴合作攻堅。中場排出軒達臣、韋拿杜姆和法賓奴的最強組合。

阿歷士張伯倫為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

晏菲路的猛烈風勢，初段一度影響紅軍攻勢，加上明顯有針對部署的修咸頓，全隊謹守防守紀律，而且以彼之道還施彼身，全場高速逼搶，令紅軍踢得相當不舒服，後場誤傳頻頻，只是修咸頓球員不是未能把握，便是被利物浦門將艾利臣沒收。今場倒戈的丹尼艾格斯乘近期勇勢，上半場多次在利物浦門前製造險象。

丹尼艾格斯今仗態勇，多次威脅利物浦防線。（路透社）

利物浦也有不少入球黃金機會，最接近一次是中堅雲迪積克近門施射被修咸頓門將麥卡菲擋出，法明奴補中再省到麥卡菲，其後隊長佐敦軒達臣右路傳中，伏兵門前的法明奴疑似被回防的修咸頓前鋒朗治推跌，球證沒有任何表示，視象助理裁判（VAR）檢視後亦認為不應判罰十二碼。上半場雙方踢成0：0。

捱過上半場尾段的後防驚濤駭浪，利物浦下半場兩分鐘終憑張伯倫一次禁區外射門，「收死」麥卡菲先開紀錄，這名上季幾乎全程養傷的紅軍攻擊手，連續兩場取得入球。60分鐘，法明奴左路突破越位後，橫傳予軒達臣，紅軍隊長不負所托施射中鵠，紅軍領先至2：0。71分鐘，軒達臣妙到毫巔的傳球送沙拿一程，埃及鋒將高速接應輕鬆射入，將比賽送入雪櫃。完場前法明奴再次送出助攻，沙拿近門射成4：0個人梅開二度，法明奴更上演助攻「帽子戲法」。

全取3分後，利物浦距離聯賽冠軍又行近一少步，25戰24勝1和得73分，繼續在英超聯賽榜領放，並追平曼城保持的英超主場20連勝紀錄。

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是夜英超其他賽果

般尼茅夫 2：1 阿士東維拉

水晶宮 0：1 錫菲聯

紐卡素 0：0 諾域治

屈福特 2：3 愛華頓

韋斯咸 3：3 白禮頓

李斯特城 2：2 車路士