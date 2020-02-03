【意甲】18歲「小馬甸尼」首次亮相意甲　出場僅1分鐘

AC米蘭球迷面對愛隊在轉會窗各項「神操作」，由疑惑到無奈，昨晚（2日）則有點驚喜。 「紅黑軍」一代隊長馬甸尼，現已成為球會技術總監。昨晚意甲主場對維羅納一戰，馬甸尼的兒子丹尼爾（Daniel Maldini），首次於意甲上陣。

昨晚一戰，AC米蘭開賽13分鐘便失守，但於上半場29分鐘由查漢奴古（Hakan Calhanoglu）主射罰球，省中人牆改變方向扳平。米蘭扳平後未見優勢，維羅納在上半場兩度射中柱未能再超前。

小馬能否成才，大家「放長雙眼」。（Getty Images）

主隊在下半場68分鐘起多打一人，但未能把握機會反超前。至補時3分鐘，丹尼爾馬甸尼身穿98號球衣，後備入替森姆卡斯迪利祖（Samu Castillejo），首次亮相意甲。不過，球賽在一、兩分鐘後便完結，兩軍打和1：1。

馬甸尼只效力AC米蘭，屢立戰功後現時成為球隊高層。（Getty Images）

「小馬」在AC米蘭的青年梯隊成長，現時在青年聯賽中上陣，亦有代表意大利小國腳的記錄。而AC米蘭昨晚打和，連續6仗聯賽不敗，排第8。

「老馬」施薩馬甸尼現役時為AC米蘭帶來意甲與歐洲盃冠軍。（Getty Images）