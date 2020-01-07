【意甲】伊巴再披AC米蘭球衣主場出戰　攻力繼續疲弱賽和森多利亞

「戰神」伊巴謙莫域返回歐洲主流聯賽，重返意甲的AC米蘭，在加盟後隨即後備上陣，可惜他未能為球隊取得入球，結果與森多利亞全場互無紀錄。 另一支米蘭球隊國際米蘭，盧卡古狀態繼續大勇，梅開二度，23年來首次作客擊敗拿玻里，繼續以得失球差力壓祖雲達斯，高踞榜首。

伊巴謙莫域多年浪跡歐洲球壇，在早年曾經效力祖雲達斯﹑國際米蘭及AC米蘭等意大利勁旅。相隔8年後，伊巴再度踏足意大利球壇，加盟AC米蘭至今季季尾，希望改善球隊攻力。

AC米蘭今季戰績一般，在歇冬前最後一場慘敗阿特蘭大5球，現時只能排在聯賽中游。AC米蘭在主場迎戰森多利亞，伊巴謙莫域被先列後備，「紅黑兵團」今仗不論在控球率及攻門上，亦佔壓倒性的優勢，但偏偏未能攻破對手大門，即使伊巴在55分鐘後備亮相，仍然未能取得入球，結果兩軍打成0：0平手，握手言和。

伊巴謙莫域在今仗55分鐘入替，可惜未能隨即為球隊取得入球。（Getty Images）

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今仗再交白卷，AC米蘭連續3場聯賽未能取得入球，至今僅攻入16球，是意甲中第4入球少的球隊。伊巴謙莫域直指球隊正陷於信心危機，並希望以個人經常協助球隊重拾信心，「相隔一段時間再度在AC米蘭主場出戰，主場球迷依然對我給予大量支持，使我更加希望披甲，為球隊爭取入球。球隊現時正處於低潮，他們缺乏信心，我會努力以我多年的經驗協助球隊，爭取佳績使球迷再次感到高興。」

伊巴回歸，AC米蘭主場大螢幕歡迎他再次代表球隊出戰。（Getty Images）

國米23年來首度作客挫拿玻里 盧卡古破維埃里入球紀錄

AC米蘭的同市宿敵國際米蘭，在今季戰績大相逕庭，暫時以得失球差力壓祖雲達斯列榜首。國米在歇冬後首戰作客由加度素領軍的拿玻里，今季大勇的前線組合盧卡古及拿達路馬天尼斯包辦3個入球，結果以3：1力克拿玻里，23年來首次在拿玻里主場贏波。

盧卡古在今季加盟國米後，表現脫胎換骨，今仗梅開二度後，今季已累積14個聯賽入球，超越名宿維埃里的紀錄。主帥干地賽後幽默地表示，希望外界繼續批評盧卡古，使他在場上以表現回應所有針對性的言論。